Hamilton a trouvé le réglage qui change tout !

L'impressionnant compteur de pole positions de Lewis Hamilton affiche toujours 101 et il en sera de même demain soir, quelle que soit l'issue des Qualifs Sprint du Grand Prix de São Paulo. Auteur du meilleur chrono en qualifications ce vendredi, le pilote Mercedes reculera de cinq places sur la grille dimanche en fonction du résultat de ce "sprint". Les statistiques attendront, et peu importe d'ailleurs, car de sa performance du jour, le Britannique retient un autre point beaucoup plus important. Non seulement il a devancé Max Verstappen de près d'une demi-seconde, mais surtout il a trouvé les réglages qu'il voulait absolument sur la W12.

"J'ai adoré aujourd'hui, c'est certain", explique-t-il. "Nous travaillons dur pour essayer d'avoir une bonne voiture. Ça a été dur. Et finalement avoir le comportement qu'elle a eu aujourd'hui, c'est génial. Ça témoigne juste de tout l'excellent travail que tout le monde fait dans le garage, ainsi qu'à l'usine, tout ce boulot qui est abattu là-bas pour tirer tout ce que nous pouvons de la voiture."

"Je ne sais pas si ça se traduira en course. Après les essais libres, je suis resté une heure à essayer de faire le bon changement de réglages, et l'anxiété que l'on ressent est folle. Souvent, nous nous trompons, je me trompe, mais aujourd'hui, j'ai eu raison et la voiture était vraiment agréable à conduire. Elle avait tout ce que je voulais. Et ça m'a permis de continuer à attaquer. On voyait violet, violet, violet, je gagnais du temps à chaque fois. Je ne sais pas comment on peut passer d'une piste où ils ont une demi-seconde d'avance à une autre où ils [Red Bull] sont derrière, mais de toute façon, ils seront très forts en course demain."

Dans ce week-end au format inhabituel, le troisième de l'année avec des Qualifs Sprint, les points de règlement demeurent parfois mal maîtrisés par les principaux intéressés. Pénalisé, Lewis Hamilton n'a pas vraiment pris conscience de la manière dont serait appliquée la sanction, imaginant reculer sur la grille dès samedi alors qu'il lui faudra attendre dimanche. "Bien sûr, les deux dernières poles que j'ai signées, j'ai eu une pénalité !", rappelle-t-il avec en tête le Grand Prix de Turquie. "J'ai le malheur d'avoir une pénalité demain, mais c'est comme ça, et j'essaierai de me battre."

En chasse à 19 points de Max Verstappen au championnat, il compte sur la gestion intelligente de son équipe, y compris sur le volet délicat du moteur. "Je crois que jusqu'à la dernière minute ils ont essayé de dire 'non, nous devons prendre une décision ou nous devrions être capables d'aller jusqu'au bout [de la saison]'. Une décision a finalement été prise. Je fais confiance en leur jugement", conclut-il.