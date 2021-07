Hamilton vaincu par Verstappen : "Rien que je puisse faire"

La première édition des Qualifs Sprint a tourné au duel pour la victoire entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, duel dans lequel il n'y a finalement pas eu un grand suspense. Hamilton avait réalisé le meilleur temps des qualifications de manière plutôt convaincante, mais c'est bien Verstappen qui a pris l'avantage à l'extinction des feux, et lors des 17 tours suivants, le pilote Mercedes n'a jamais semblé être en mesure de porter la moindre attaque. Moins d'une demi-heure plus tard, il a franchi la ligne d'arrivée avec une seconde et demie de déficit sur son rival.

"J'ai tout donné aujourd'hui", reconnaît Hamilton. "Je suis désolé [pour les fans] de ne pas avoir pu remporter la victoire lors du sprint. Mais demain nous allons nous battre à nouveau, et par cela, j'entends réussir mon départ. Ce n'est pas bien de perdre en partant premier, mais nous allons essayer de transformer le négatif en positif demain."

En finissant cette course qualificative à la première place, Verstappen a marqué trois points, contre seulement deux pour son dauphin, et lorsqu'il lui est demandé s'il est positif de n'avoir perdu qu'une unité sur son adversaire direct, Hamilton est logiquement sceptique : "Chaque point compte, donc je ne dirais pas ça, mais je suis reconnaissant d'avoir fini." Ce sont désormais 33 longueurs qui séparent Verstappen et Hamilton au championnat.

"[Red Bull] est tellement fort en course !", s'exclame l'Anglais. "[Verstappen] creusait l'écart, il n'y avait rien que je puisse faire pour tenir son rythme. Il nous faut vraiment essayer d'être devant d'une manière ou d'une autre. Ils ont fait du très bon travail avec leur moteur, leurs départs sont vraiment excellents cette année, nous avons perdu un peu de performance sur nos départs, il nous faut donc travailler un peu plus dur pour essayer d'améliorer ça, car perdre des places n'est jamais une très bonne chose. J'aimerais pouvoir refaire ce départ, mais heureusement, nous allons en faire un demain."

Hamilton s'est par ailleurs longuement félicité du retour des fans en bord de piste, surtout sur un circuit où ils sont acquis à sa cause, saluant l'énergie que les spectateurs lui ont apportée.