Hamilton : Verstappen ne m'a pas laissé de place

Lewis Hamilton a vécu un Grand Prix de Grande-Bretagne particulièrement agité, le pilote Mercedes s'imposant pour la huitième fois à domicile malgré un accrochage, une pénalité ou encore des pneus cloqués. Le deuxième relais du pilote Mercedes a débuté derrière Charles Leclerc, leader, Valtteri Bottas et Lando Norris, il s'est conclu à la première place au prix d'un dépassement osé sur le pilote Ferrari à trois tours du drapeau à damier.

"C'était une course si difficile sur le plan physique", a commenté Hamilton en sortant de sa monoplace. "On a eu le meilleur public à domicile. Merci à tous, c'est un rêve pour moi de gagner aujourd'hui devant vous. Je n'aurais pas pu le faire sans l'excellent travail d'équipe de Valtteri et l'effort incroyable de l'écurie."

Il est impossible de parler de la victoire de Lewis Hamilton sans évoquer son accident en début d'épreuve. Deuxième sur la grille de départ à l'extinction des feux, le septuple Champion du monde a attaqué Max Verstappen dans la ligne droite de Wellington puis à l'entrée de Copse. Dans cette courbe très rapide, les deux pilotes se sont accrochés.

Cet accident a envoyé Verstappen à l'hôpital tandis que Hamilton a pu continuer sa course. Néanmoins, ce dernier a été jugé responsable par les commissaires et a écopé d'une pénalité de dix secondes à effectuer lors de son arrêt au stand. Mais selon lui, l'accrochage a été provoqué par l'excès d'agressivité de son rival au championnat.

"C'est difficile... vous savez, j'ai tout donné cette semaine, j'ai été à l'usine, j'ai essayé de trouver de la performance sur la voiture avec les gars de l'équipe et je suis tellement fier de ce que nous avons accompli dans notre travail malgré notre déficit de performance", a-t-il expliqué.

"Bien sûr, j'essaie toujours de prendre des précautions, en particulier avec Max qui est très agressif. J'étais complètement à côté de lui, et il ne m'a pas laissé de place. Que la pénalité ait été juste ou non, j'ai pris sur moi et j'ai continué mon effort et je me suis dit que rien n'allait se mettre en travers de mon chemin."

La victoire de Lewis Hamilton et l'abandon de Max Verstappen resserrent les écarts au classement général. Le Britannique ne compte désormais plus que huit points de retard sur son rival, tandis que Mercedes est revenu à quatre longueurs de Red Bull.