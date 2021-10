Hamilton : "J'espère que nous passerons le premier virage proprement"

Les deux hommes s'opposant cette année pour la couronne mondiale partent depuis la première ligne du Grand Prix des États-Unis. La course débutera à 21h00 et sera à suivre en direct et en streaming gratuit avec le flux C8, sur Motorsport.com. Le départ du Grand Prix sera certainement sous haute tension pour les deux protagonistes du championnat, qui s'alignent l'un à côté de l'autre pour les premiers mètres de course pour la première fois depuis Zandvoort, début septembre, et trois manches après leur notable accident du départ de Monza.

A ce jour, deux collisions entre Max Verstappen et Lewis Hamilton ont déjà provoqué l'abandon d'au moins l'un d'entre eux au cours de cette saison. L'autre incident polémique s'était produit lors du premier tour du GP de Grande-Bretagne à Silverstone, en juillet. Le pilote Red Bull et le champion de l'équipe Mercedes se sont aussi légèrement touchés au départ à Imola et furent à deux doigts de le faire en Espagne.

L'éventualité d'une nouvelle collision a été évoquée par les deux hommes lors de la conférence de presse post-qualification à Austin, peu après que Verstappen ait décroché sa première pole depuis le GP d'Italie (dont il avait hérité grâce à la pénalité de grille de Valtteri Bottas), en battant cette fois Hamilton en Q3 avec une marge de 0"209. "J'espère que nous passerons le virage 1 et que nous aurons une bonne course", a déclaré Hamilton. "[Mais] je ne pense pas que tout se décidera au virage 1".

Verstappen a rappelé que Hamilton et lui piloteraient "comme nous essayons toujours de le faire, en tant que professionnels", avant de déplorer qu'on leur pose à nouveau des questions sur leurs affrontements comme il l'avait fait, de manière un peu plus explosive, lors de la conférence de presse pré-événement à Sotchi consécutivement au crash de Monza. "Je ne vois pas pourquoi nous devons toujours remettre ça sur le tapis", a ainsi déclaré Verstappen avec lassitude. "Ce n'est pas comme si nous étions les seuls à avoir touché, vous savez."

"Dans ce sport, ces choses arrivent, malheureusement. Mais nous sommes à nouveau en première ligne et tout le monde s'attend simplement à une grande course et c'est ce que nous attendons aussi, je pense, en tant que pilotes. Nous voulons simplement faire une très bonne course."

Un beau duel direct en perspective

Après que Mercedes ait poursuivi sur sa bonne forme depuis la Russie et la Turquie vendredi, lors des EL1 à Austin, Red Bull a à son tour progressé de manière impressionnante depuis lors – menant la danse en EL2 et EL3 (bien qu'aidé par l'annulation de temps rapides de Hamilton lors des deux séances). Verstappen s'est également porté aux commandes des séances les plus rapides du week-end, en Q2 et en Q3.

Interrogé sur son potentiel de rythme de course, Verstappen a répondu : "J'ai eu un peu de trafic aussi sur mes longs runs [en Essais Libres], mais tout semblait tout à fait normal. Je pense vraiment que nous avons aussi un peu amélioré la voiture [samedi], donc j'espère que ce sera mieux pour [dimanche]. Je suppose que nous verrons bien, mais il n'y a pas eu de gros problèmes. C'est surtout l'usure et la dégradation des pneus que nous devons examiner de plus près. Encore une fois, nous avons un peu d'informations mais nous verrons tout au long de la course comment ils tiennent le coup."