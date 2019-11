Hamilton et Verstappen saluent le podium "incroyable" de Gasly

Qualifié septième, placé sixième sur la grille de départ grâce à la pénalité infligée à Charles Leclerc, Pierre Gasly a mené une course solide loin des top teams mais en tête du milieu de peloton. Avant la première intervention de la voiture de sécurité, survenue à moins de 20 boucles de l'arrivée, Gasly venait de se faire prendre un tour par le leader Max Verstappen et devançait de trois secondes un groupe composé de Grosjean, Sainz, Räikkönen, Norris, Stroll, Giovinazzi, Pérez et Ricciardo.

Le Français a profité de la neutralisation pour récupérer son tour de retard, puis a capitalisé sur l'accrochage des Ferrari ainsi que celui de Lewis Hamilton avec Alexander Albon. Gasly s'est ainsi retrouvé deuxième à un tour et demi du but, sous la pression de Hamilton… qui a franchi la ligne d'arrivée à quelques centièmes de seconde de la Toro Rosso, avant de recevoir cinq secondes de pénalité pour le contact avec Albon.

"Je voyais mon premier podium arriver, mais j'avais le Champion du monde derrière moi qui me poussait à la limite", relate Gasly, qui est devenu le plus jeune Français sur un podium de F1 et a signé le meilleur résultat de son écurie depuis 2008. "J'ai essayé de défendre du mieux possible, et à la sortie du dernier virage, j'étais juste à fond et j'espérais que le moteur allait me donner l'intégralité des chevaux disponibles. J'appuyais sur le bouton 'dépassement', j'essayais d'être bas dans le cockpit, je voyais son aileron avant et je me disais : 's'il te plaît, ne me dépasse pas sur la ligne d'arrivée !'"

Auteur d'une première moitié de saison médiocre avec Red Bull, le Normand a connu un remarquable regain de forme en retournant bien malgré lui chez Toro Rosso, et quand l'on regarde ses résultats, il paraît difficile de croire qu'il a couru pour ces deux écuries : 5,25 points par course avec Red Bull, 4 points par course chez Toro Rosso depuis son retour. Ce résultat au goût euphorisant avait donc également une saveur libératrice.

"C'était vraiment génial à voir", commente Hamilton. "Surtout vu l'expérience et l'aventure qu'il a traversées, passer d'une équipe à l'autre. Qu'il ait surmonté ça, c'est vraiment génial."

"Comment j'évaluerais le podium de Pierre ? Incroyable", renchérit Verstappen, qui a fait équipe avec Gasly chez Red Bull lors des 12 premiers Grands Prix de la saison. "Meilleur des autres, c'est déjà un bon résultat, puis si l'on se tient à l'écart des problèmes et que certains font des erreurs, on en profite. C'est génial de voir Pierre ici [dans le top 3]. C'est déjà le deuxième podium de Toro Rosso cette saison, je pense qu'ils en sont très contents."

"J'ai toujours su qu'il était un pilote très rapide. Cette année, au début, ça ne s'est peut-être pas passé comme prévu, mais on voit désormais que Pierre est très compétitif et qu'il s'est ressaisi chez Toro Rosso. Déjà avant cette course, beaucoup de bons résultats. C'est une source de motivation encore plus grande."

Propos recueillis par Scott Mitchell