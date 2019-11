Pour Hamilton, Vettel a risqué une "grosse collision" au départ

Auteur d'un meilleur envol que Sebastian Vettel, Lewis Hamilton a essayé de rester dans l'aspiration de Charles Leclerc mais a vite été confronté à l'Allemand, qui convoitait la même portion de piste. Dans ce bras de fer à plus de 330 km/h, la Ferrari a obligé la Mercedes à rouler en partie hors piste. Au bout d'un moment, le Britannique, quasiment au contact, a même dû relâcher légèrement l'accélérateur au moment de passer sur l'herbe, manquant de perdre le contrôle de sa W10.

Un tassage manœuvre jugée "dangereuse" par Hamilton qui a également déclaré en conférence de presse que Vettel avait tout fait pour le bloquer. Ce à quoi le quadruple Champion du monde a répondu qu'il ne l'avait pas vu, avant de lancer en riant : "Mais si je t'avais vu, oui j'aurais essayé !"

Hamilton a par la suite expliqué : "J'ai vraiment pris un bon départ et je me rapprochais de Charles, et Seb s'est décalé, décalé, décalé et je me suis dit : 'Je suis sur la ligne blanche, je ne peux pas aller plus loin...' Et il a continué à se décaler et j'ai dû éviter l'accident avec lui sur l'herbe, et éviter ses roues également sinon ça aurait été une grosse collision pour lui."

La suite du premier tour n'a pas été de tout repos pour Hamilton qui s'est retrouvé sous la menace de Max Verstappen dans les deux premiers virages, au point où la résistance des deux pilotes a conduit à un contact au virage 2 et à un passage hors piste au virage 3. "Après j'étais entouré par un groupe de voitures, j'ai freiné dans le virage 1 et tout d'un coup Max était à côté."

"Si vous avez vu des courses auparavant, je laisse toujours beaucoup de place à Max. C'est la chose la plus intelligente à faire. Mais il n'y avait pas beaucoup d'espace à laisser. Ensuite, je l'ai [Vettel] presque percuté. L'arrière de la voiture est parti et je suis parti direct dans l'herbe... c'était effrayant." Puis, en plaisantant, il a ajouté : "La première fois ! À un moment, j'ai pensé avoir été torpillé par Max !"