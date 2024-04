Hamilton "volé" mais fier de 2021 : "Le moment décisif de ma vie"

Plus de deux ans après les faits, le GP d'Abu Dhabi reste un moment amer dans la carrière de Lewis Hamilton. Alors que l'Anglais filait vers la victoire et un huitième titre mondial, une sortie de piste de Nicholas Latifi a provoqué une intervention de la voiture de sécurité. Max Verstappen, alors deuxième, a plongé dans les stands et a pris des pneus tendres neufs, tandis que Hamilton est resté avec des durs usés.

On se dirigeait vers une fin de course sous régime de Safety Car mais la FIA a tenu à la relancer. Pour que cela soit possible, le directeur de course, Michael Masi, a autorisé les retardataires situés entre Hamilton et Verstappen à se dédoubler, permettant un duel entre les deux hommes, mais pour gagner du temps, les autres retardataires sont restés à la même position, privant Carlos Sainz de la possibilité de s'inviter dans la lutte, ce qui tranchait avec les habitudes. Masi a également décidé de relancer la course à la fin du même tour, pour laisser Hamilton et Verstappen s'affronter durant une boucle, contrairement à la procédure habituelle.

La suite de l'histoire est connue. Avec ses pneus plus performants, Verstappen a aisément doublé Hamilton et a ainsi gagné la course, et surtout décroché son premier titre mondial. Le clan Mercedes a exprimé sa colère face au déroulement des événements et Hamilton a préféré se murer dans le silence durant plusieurs semaines. La FIA a quant à elle lancé une enquête et confirmé des erreurs dans la procédure appliquée en fin d'épreuve.

Au fil des mois et des ans, Hamilton a voulu prendre autant de recul que possible sur les événements, reconnaissant néanmoins un moment "déchirant, dévastateur" en 2022. Il estime toujours avoir vécu une injustice mais reste fier de la façon dont il l'a affrontée, en allant féliciter Verstappen après l'arrivée.

"Ai-je été volé ? Évidemment", a confié le Britannique dans les colonnes de GQ. "Vous connaissez l'histoire, mais ce qui a été vraiment beau dans ce moment, ce que j'en ai retenu, c'est que mon père était avec moi. Et nous avons traversé ces montagnes russes de la vie ensemble, avec des hauts et des bas."

Lewis Hamilton avec son père Anthony après l'arrivée du GP d'Abu Dhabi 2021 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Le jour où cela faisait le plus mal, il était là, et la façon dont il m'a élevé a été de toujours rester debout, la tête haute. Et évidemment, je suis allé féliciter Max, et je n'ai pas réalisé les conséquences que cela aurait mais j'avais vraiment conscience d'un mini-moi qui regardait."

"C'est le moment décisif de ma vie. Je pense vraiment que ça l'était, je l'ai ressenti. Je ne savais pas comment cela allait être perçu. C'est comme si je ne l'avais pas visualisé. Mais j'étais vraiment conscient de ça : ces 50 mètres que j'allais faire en marchant allaient me voir chuter et mourir, ou me relever."

L'eau a coulé sous les ponts mais la blessure n'a pas totalement disparu pour Hamilton : "Si je vois des images, je le ressens encore. Mais je suis en paix avec ça."

Ce que Hamilton ne savait pas dans la nuit de Yas Marina, c'est qu'il vivrait ensuite deux saisons sans la moindre victoire au volant de sa Mercedes. Il a été surpris du soutien indéfectible qu'il a reçu lors de ces champagnes difficiles sur la Flèche d'Argent : "Mes supporters sont vraiment là jusqu'à la mort. Je n'arrivais pas à comprendre au début : 'Les gars, je ne gagne plus rien !' Mais j'ai réalisé que ce n'est pas facile de s'identifier à quelqu'un qui finit toujours premier. C'est inspirant."