Hamilton se tourne vers 2023 après "une vraie gifle" pour Mercedes

S'il s'élancera depuis la deuxième ligne samedi au Grand Prix de Belgique, Lewis Hamilton ne s'y trompe pas. La quatrième place sur la grille de départ est un mirage pour le septuple Champion du monde, qu'il ne doit qu'aux nombreuses pénalités touchant la concurrence. À la régulière, c'est du septième chrono qu'il a dû se contenter à Spa-Francorchamps. Pire, lorsque l'Anglais a interrogé son ingénieur dans son tour de décélération pour connaître l'écart avec la référence de Max Verstappen, le verdict a fait l'effet d'une "vraie gifle".

En accusant 1"838 de retard sur le pilote Red Bull, le clan Mercedes a vu s'évanouir la majeure partie de ses espoirs de redresser une situation très délicate en 2022. L'entrée en vigueur des mesures anti-marsouinage mais aussi et surtout le serrage de vis de la FIA autour des planchers avaient suscité de l'optimisme. Il n'en est finalement rien. Alors, Lewis Hamilton encaisse, et se tourne maintenant plus que jamais vers la préparation de la saison 2023. Déjà.

"Tout le monde travaille pour progresser", explique-t-il au micro de Sky Sports. "On est venus ici en étant très optimistes quant au fait que l'on allait être proches, à une demi-seconde, qui sait... et se retrouver avec un retard de 1"8, c'est une vraie gifle. C'est comme ça. C'est une voiture avec laquelle on continue d'avoir des difficultés, et elle ne va certainement pas me manquer à la fin de l'année. Pour moi, il s'agit simplement de se concentrer sur la manière dont on conçoit et construit la voiture de l'an prochain. Les voitures devant nous sont sur une autre planète, et notre voiture est tellement différente des leurs que l'on a énormément de travail à faire. Mais on fera de notre mieux avec ce que l'on a pour le reste de la saison."

"On a tout essayé, j'ai tout mis dessus, tout enlevé, changé les ailerons, changé les réglages, j'ai tout fait ce week-end. J'ai essayé énormément de choses et c'est surprenant de nous voir [si loin de Red Bull]. Peut-être qu'ils ont progressé, je ne sais pas s'ils ont des évolutions mais c'est difficile. Je n'aurais jamais pensé être à deux secondes. C'est bien pire que ce que je pensais. En 2009 [chez McLaren] c'était assez bizarre, mais c'est assez similaire."

"Je ne veux pas utiliser le mot décevant, car il faut se souvenir qu'il y a 200 personnes qui travaillent très dur à l'usine. Bien sûr, j'aimerais que l'on ait fait les choses correctement et que les évolutions nous fassent progresser, et j'aimerais que l'on se batte devant, mais c'est comme ça, et ça fait mal. Croyez-moi, ça fait mal. Mais à ce stade, il faut juste en rire et dire que je ne me bats pas pour un titre. J'ai la responsabilité de garder le moral car on doit continuer à redoubler d'efforts, on ne peut pas se décourager."