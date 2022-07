Hamilton : "We Race As One" n'étaient que des paroles en l'air

Ce week-end, de nombreux messages de fans dénonçant des cas de harcèlement et des insultes à caractère sexiste, raciste et homophobe dans les tribunes du Red Bull Ring, théâtre du au Grand Prix d'Autriche, ont été publiés sur les réseaux sociaux. Ces comportements, jugés "inacceptables" par la Formule 1, ont poussé le championnat à prendre des mesures avant la course, qui se sont traduites par la présence accrue de personnel de sécurité près des tribunes.

Néanmoins, pour Lewis Hamilton, ce n'est pas assez. Le septuple Champion du monde a pointé du doigt l'inefficacité de la campagne We Race As One ("nous sommes unis dans la course" en français), lancée par la F1 en 2020 et visant à mettre en œuvre des actions concrètes pour plus de diversité en catégorie reine, et a exhorté le championnat et ses acteurs à joindre le geste à la parole.

"Il est temps d'agir, [la campagne] We Race as One était une bonne chose, mais au final ce n'était que des mots", a lancé Hamilton. "Dans les faits, ça n'a rien changé. Aucun projet n'a été soutenu financièrement, il n'y a pas eu de programme pour faire en sorte que la situation change et que ça déclenche des discussions."

"Par conséquent, nous avons besoin d'utiliser nos plateformes. Mais nous devons vraiment franchir un cap et commencer à mettre en pratique ce qu'on avance. Parler pour parler, ce n'est pas suffisant. C'est inacceptable. Ce n'est pas suffisant."

Verstappen condamne, Vettel demande l'exclusion

La rivalité explosive entre Hamilton et Max Verstappen en 2021 a laissé des traces. Son rival de Red Bull a été hué et sifflé par les tribunes de Silverstone au GP de Grande-Bretagne, une semaine plus tard Hamilton a été à son tour victime d'une foule hostile au Red Bull Ring. De nombreux fans du Néerlandais présents sur le circuit ont conspué le septuple Champion du monde, allant jusqu'à applaudir sa sortie de piste en qualifications.

La marée orange des fans de Verstappen en Autriche

Interrogé lors de la conférence de presse d'après-course sur le comportement de ces fans, Verstappen a fait part de sa désapprobation. Selon lui, les organisateurs de Grands Prix devraient prendre des mesures en-dehors de la piste pour assurer la sécurité des fans sujets à des violences.

"Bien sûr, ce n'est pas une bonne chose. Ce genre de choses ne devrait pas arriver. J'ai lu des choses assez choquantes, donc il est clair que ce n'est pas acceptable. Je ne devrais même pas avoir à dire ça, je pense qu'il devrait y avoir une prise de conscience générale que ce genre de choses ne doivent pas se produire. Un être humain normalement constitué devrait réfléchir et se comporter de la sorte."

"Parfois, quand on boit de l'alcool on fait des choses stupides. Je ne dis pas que c'est une excuse, mais c'est quelque chose qui peut être maîtrisé. Il peut y avoir une bonne quantité d'alcool avant de se dire : 'Il est temps d'aller au lit afin de pouvoir me réveiller demain matin et être sobre'. Mais si l'on commence à délirer, on peut faire plein de choses stupides."

Toto Wolff, directeur exécutif de l'équipe Mercedes, a également estimé que l'alcool ne pouvait excuser de tels comportements : "Nous découvrons ce qui est arrivé. L'alcool ne peut pas excuser le fait de tenir des propos abusifs, qu'il s'agisse de propos sexistes, racistes, homophobes, ou simplement stupides. On sait que le sport a tendance à polariser [les fans] et à déclencher de vives émotions, et c'est ce qui est souhaitable. Mais nous devons condamner [ces propos] et faire en sorte que ces quelques idiots restent loin de nous. On ne veut pas de vous. Si vous faites partie de ce groupe, cassez-vous (sic)."

Vettel milite quant à lui pour une "tolérance zéro". Le quadruple Champion du monde a appelé à ce que les fans reconnus coupables d'injures, de harcèlement et d'agressions soient définitivement interdits d'accès aux circuits.

"C'est ignoble", a déploré le pilote Aston Martin. "Je pense que c'est une bonne chose que ces affaires fassent surface. C'est le début, mais c'est ignoble. Peu importe qui sont ces gens, ils devraient avoir honte d'eux et devraient être bannis à vie des courses automobiles. Je pense qu'il devrait y avoir une tolérance zéro. Si les gens prennent du bon temps et boivent un peu trop ça va, mais ça ne justifie pas et n'excuse pas le fait d'avoir d'aussi mauvais comportements. Nous sommes unis dans la course, et les fans en font partie."