Hill n'exclut pas que Hamilton remporte le titre 2022

À l'aube du Grand Prix d'Australie, troisième manche de la saison 2022 de Formule 1, Ferrari et Red Bull se sont déjà imposés comme favoris pour les titres mondiaux. Ces écuries au cheval cabré et au taureau rouge ont largement dominé les deux premiers rendez-vous à Bahreïn et à Djeddah, reléguant notamment la concurrence à près de sept et neuf dixièmes de la pole position respectivement.

Autant dire que Mercedes est en mauvaise posture, alors que Lewis Hamilton poursuit sa quête d'un huitième titre mondial qui lui permettrait de battre définitivement l'un des derniers records majeurs de Michael Schumacher. Le Britannique a-t-il une chance de s'imposer en 2022 ?

"Pourquoi pas ?", rétorque Damon Hill pour Sky Sports F1, admettant néanmoins : "Je pense que ce n'est pas gagné. Comme je l'ai déjà dit, ça va être une bien longue bataille. On ne se rappellera pas les trois premières courses de cette saison quand on arrivera à la moitié, ça va faire une trotte : 23 Grands Prix !"

"S'il y a une bataille aux avant-postes, s'il n'y a pas d'écurie dominatrice, il est peu probable qu'ils prennent tellement d'avance. Il est donc très probable que Mercedes puisse se joindre à la bataille. N'oubliez pas qu'il y a George Russell également, il fait du bon travail et pourrait même prendre des points aux autres."

Russell et Hamilton sont actuellement quatrième et cinquième du championnat des pilotes avec 22 et 16 points au compteur respectivement, loin des 45 unités déjà collectées par le leader Charles Leclerc. Chez les constructeurs, les Flèches d'Argent ont ainsi cumulé 38 points, à comparer aux 78 de Ferrari et aux 37 de Red Bull, qui a subi un double abandon tardif à Bahreïn.