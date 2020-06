Hill : Avec la saison raccourcie "ce sera à fond à chaque course"

Alors qu'un calendrier de huit Grands Prix européens a été mis en place entre début juillet et début septembre, la F1 espère pouvoir organiser un total de 15 à 18 courses d'ici la fin d'année. Si ce maximum était atteint, il s'agirait de la saison la plus courte depuis 2009, ce qui pourrait obliger les pilotes qui vont lutter pour le titre à prendre de plus grands risques pour obtenir de meilleurs résultats.

Interrogé sur les conséquences que peut avoir un mauvais résultat lié à une course où le pilote était sur la retenue, comme par exemple son crash du GP d'Italie 1996, dans le cadre du podcast "Race of My Life" d'Autosport, Damon Hill a expliqué : "Le championnat cette année va être curieux parce que s'ils ont un nombre réduit de courses, ça va être à fond à chaque épreuve. Vous n'aurez pas l'occasion de voir si une tendance se dessine ou non au cours de la saison, il n'y aura pas de développement. Je pense donc que ce sera un championnat d'un genre assez inhabituel."

Le Champion du monde 1996 rejoint ainsi le pilote Mercedes Valtteri Bottas qui estime également que la saison raccourcie va modifier la manière dont les concurrents vont aborder les courses. Le Finlandais avait notamment mis l'accent sur le fait que la moindre erreur serait payée très cher et difficile à surmonter. "Ce sera évidemment une saison assez spéciale, car elle sera plus courte que prévu. Chaque erreur vous coûtera bien plus cher que précédemment, et tout dépendra de la constance", a déclaré le Finlandais à Sky Sports F1.