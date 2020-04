Hockenheim négocie pour accueillir un Grand Prix cette année

Après avoir obtenu le soutien de Mercedes pour conserver le Grand Prix d'Allemagne au calendrier en 2019, Hockenheim n'avait pas pu trouver d'accord avec la F1 pour figurer au programme cette année. Le calendrier de 22 courses initialement prévu ne comportait pas d'escale outre-Rhin, mais les dix premières manches ont subi des reports et annulations à cause de la pandémie de COVID-19, et la discipline cherche désormais à assurer une série d'épreuves européennes à huis clos cet été, ce qui a relancé les discussions entre le circuit allemand et les instances dirigeantes de la F1.

"Je peux confirmer que nous discutons", a révélé le PDG de Hockenheim, Jorn Teske, à Motorsport.com. "Nous étions et nous sommes en contact avec nos collègues de la Formule 1 de temps en temps, peu importe la situation. Après tant d'années de partenariat, il est assez normal de se demander où chacun en est. Nous sommes en communication à ce sujet et nous avons aussi discuté des incertitudes du calendrier de la Formule 1."

Bien que Teske confirme que des négociations sont lancées, il assure toutefois que les sujets importants que sont les dates ou les termes du contrat n'ont pas encore été abordés : "Nous avons discuté pour savoir si une telle chose était possible, et comment ça se déroulerait. Nous avons échangé des idées tranquillement. Mais aucune [discussion] au sujet des dates, conditions et termes du contrat, qui sont absolument nécessaires pour pouvoir examiner sérieusement une telle hypothèse. Ce n'est pas allé aussi loin."

Hockenheim a récemment insisté sur le fait qu'il n'organiserait une course de F1 que si l'opération était financièrement viable pour le circuit, qui a rencontré de lourdes difficultés financières par le passé à cause du prix d'organisation de la F1. Teske explique que son approche resterait inchangée si le circuit devait être le théâtre d'une course cette année, qui aurait de toute façon lieu à huis clos.

"Nous avons toujours dit que nous ne pouvons accueillir la F1 qu'à la condition que ça ne s'accompagne pas un risque financier incalculable pour nous. C'était la principale ligne directrice de ces dernières années. Nous nous y sommes toujours tenus, et nous avons réussi à trouver des termes contractuels qui remplissaient cela."

Lire aussi : Coronavirus - Le point sur le bouleversement des calendriers

La F1 espère lancer sa saison en Europe en juillet, août et septembre, en commençant par le Grand Prix d'Autriche sur le Red Bull Ring le 5 juillet. Les courses disputées sur le Vieux Continent se tiendront sans public tant que les restrictions sur les rassemblements de masse et les mesures de distanciation sociale resteront en place dans les pays concernés, et Hockenheim a une position favorable quant à la tenue d'une course sans fans.

Teske note que sur le plan sanitaire, les seules conditions nécessaires à remplir seraient celles imposées par les instances dirigeantes du pays : "Si nous pouvons assurer ce qui est demandé par les autorités et si l'aspect économique a du sens pour nous, le Hockenheimring n'a pas l'esprit fermé quant à [une course sans spectateurs]. Cependant, nous devons encore mener ces négociations. Ce n'est pas aussi concret que certains le pensent actuellement."

Propos recueillis par Christian Nimmervoll