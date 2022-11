Ferrari rend hommage au "révolutionnaire" Mauro Forghieri

Directeur technique et père des châssis et moteurs de la Scuderia Ferrari pendant près de trente ans, Mauro Forghieri a été l'un des grands acteurs du succès de la marque italienne en compétition. L'ingénieur italien, disparu mercredi à l'âge de 87 ans, a contribué aux plus belles heures du Cheval cabré en Formule 1 et en Endurance durant son passage à Maranello, de 1959 à 1987.

Piero Ferrari, fils du fondateur Enzo Ferrari, a rendu hommage au créateur des Ferrari 312, 330P4, 312T ou encore 126C2. "Lorsque j'ai rejoint l'entreprise, en 1965, je partageais un bureau avec Cavalier Giberti, le premier employé de Ferrari", a-t-il écrit sur le site de Ferrari. "Mauro Forghieri, embauché quelques années plus tôt, était à côté. Nous étions donc séparés par dix ans d'âge et une fenêtre. En fait, nous nous voyions toute la journée, tous les jours."

"Forghieri était dynamique et passionné par tout ce qu'il faisait. Il était sanguin et je me souviens que dans beaucoup de ces interminables réunions à la Gestione Sportiva, qui commençaient le soir et se prolongeaient dans la nuit, je servais de médiateur entre lui et mon père. Je sais que mon père appréciait sa conscience professionnelle infatigable et qu'il savait que toute erreur n'était due qu'à une tentative de faire mieux et de regarder vers l'avenir. Nous avons perdu une partie de notre histoire, un homme qui a beaucoup donné à Ferrari et au monde de la course en général."

Chris Amon, Mauro Forghieri et Enzo Ferrari

Mattia Binotto, ancien directeur technique et actuel Team Principal de la Scuderia Ferrari, a ajouté : "Aujourd'hui est un jour très triste pour tout le monde à la Scuderia Ferrari. Nous pleurons la disparition de Mauro Forghieri, l'une des personnes les plus incroyables ayant travaillé ici. Il a été nommé directeur à l'âge de 27 ans et, grâce à ses idées brillantes, a été l'un des derniers ingénieurs polyvalents dans le monde de l'automobile."

"Je l'ai rencontré à plusieurs reprises et, à chaque fois, c'était spécial. Jusqu'à la fin, il a été un individu vraiment charismatique. Ses idées révolutionnaires, sa nature dynamique et ses talents de motivation lui ont permis de jouer un rôle très important dans certains des moments les plus importants de l'histoire de Ferrari. Il a contribué plus que quiconque à alimenter la légende du Cheval cabré. Il va nous manquer à tous."

L'actuel responsable des activités GT, Antonello Coletta, a quant à lui commenté : "Mauro Forghieri a joué un rôle essentiel dans l'histoire de Ferrari. Enzo Ferrari se disait être un agitateur d'hommes, je pense que nous pouvons dire que Forghieri était un agitateur d'idées. C'était un brillant innovateur, capable de trouver des solutions techniques qui échappaient à la plupart des ingénieurs de son époque."

"C'était un designer qui allait au-delà de son rôle défini, il est devenu une référence et une source d'inspiration pour tous ceux qui ont travaillé avec lui. C'était un designer éclectique et sa curiosité et son désir de repousser les limites ont scellé sa place dans l'histoire de Ferrari et du sport automobile en général."