Honda va apporter un moteur évolué en Autriche

Si les dix premières courses de la saison 2020 de Formule 1 n'avaient pas été reportées ou annulées, les équipes et motoristes auraient déjà apporté de nombreux développements au fil du calendrier. C'est pour cela, notamment, que Renault arrivera en Autriche ce week-end avec trois évolutions en une, correspondant à toutes les modifications qui étaient prévues durant la première moitié de saison initiale. Du côté de Red Bull et de son motoriste Honda, la donne sera similaire avec une RB16 largement revue, tout comme le V6 japonais.

"Nous avons une évolution moteur, car nous faisons débuter ce qui aurait normalement dû être le moteur numéro 2, qui devient notre premier moteur", explique le directeur de Red Bull, Christian Horner. "Il y a eu énormément de travail sur les voitures, sous tous les aspects, et ça a été une course contre la montre depuis la réouverture de l'usine début juin pour que ces évolutions soient sur la voiture."

Red Bull avait effectué des essais hivernaux solides, poussant de nombreux observateurs à voir en l'équipe la seconde force du plateau derrière Mercedes. L'évolution apportée ce week-end permettra à la RB16 de progresser, mais Horner assure que les nouveautés n'ont rien d'extraordinaire par rapport à ce qu'avait prévu le team pour ce moment de la saison, et il préfère envisager que ce sera aussi le cas de ses rivaux.

Lire aussi : Red Bull a testé de nouveaux éléments à Silverstone

"Nous ne savons pas vraiment où nous nous situons avant l'Autriche. Et puis, bien sûr, la voiture aurait été développée : il y aurait eu des évolutions lors des courses européennes de Zandvoort et Barcelone, et il y en aurait eu d'autres pour Montréal. Bien sûr, toutes les évolutions qui étaient dans les tuyaux avant la fermeture, auxquelles s'ajoute tout ce que l'on a appris après la mise en pause, a été installé dans la voiture. Il y a des modifications subtiles sur toute la voiture qui font partie du processus d'évolution, et je suis certain que les autres équipes de pointe l'ont également fait."

Sans savoir où Red Bull se situera, Horner a toutefois tenu à saluer les progrès effectués par Honda depuis l'an dernier, et à rappeler que la première saison de leur collaboration avait déjà dépassé ses attentes. Il se félicite d'une entente encore meilleure, d'objectifs partagés, et d'un travail acharné qui sont dus à leur volonté commune d'aller chercher les titres mondiaux.

"Avant notre deuxième année avec Honda, il y a une bien meilleure intégration au sein de l'équipe. Nous avons vécu une belle première saison avec Honda, remporté trois victoires, et nous avons envie de nous servir de ces bases. Ils sont ambitieux, ils partagent les mêmes ambitions que nous, ils ont travaillé très dur pendant l'intersaison et ils débutent cette année avec des attentes élevées. C'est une partie essentielle de la voiture, et un partenaire essentiel pour nous afin de viser le titre dans le futur."