Honda a intégré un maximum d'évolutions avant le gel moteur

Après le double abandon des pilotes Red Bull Racing dimanche dernier en Autriche, Honda a mis en place des corrections sur son unité de puissance afin de régler deux problèmes différents mais à chaque fois d'origine électrique. Le motoriste nippon espère que cela permettra de redresser la barre dès ce week-end pour la deuxième épreuve disputée sur le tracé de Spielberg, où Max Verstappen et Alexander Albon ont toutefois pu conserver le même bloc moteur. Il est néanmoins avéré désormais que l'abandon du Néerlandais n'était pas directement lié à l'unité de puissance.

Ces petits pépins demeurent tout de même une mauvaise surprise pour Honda, qui a travaillé d'arrache-pied sur ce point ces dernières années. Peut-être s'expliquent-ils par la manière dont le développement du moteur 2020 a brusquement été modifié en raison de la crise du coronavirus. Le gel des moteurs pour la totalité de la saison ayant été décrété, la firme japonaise a mis les bouchées doubles pour intégrer d'emblée un maximum d'évolutions qui étaient prévues ultérieurement.

"Pendant la période de confinement, la FIA et tous les motoristes se sont mis d'accord pour une période de suspension des activités", rappelle Masashi Yamamoto, directeur général de Honda F1. "Nous avons donc fermé notre usine et nous avons dû stopper le développement. Cela a modifié un notre planning de développement par rapport à ce qui était prévu initialement. Mais nous avons reformulé un plan et préparé la reprise pour juillet."

"Nous faisons l'essentiel du développement à Sakura, mais en raison de la suspension, nous avons dû modifier les projets de développement. Compte tenu du changement de réglementation après la pandémie de COVID-19, la FIA a interdit les évolutions moteur en cours de saison, donc la première spécification en Autriche doit être celle utilisée jusqu'à la fin de l'année. Nous avions initialement prévu un certain nombre d'évolutions pendant la saison, donc nous avons dû modifier ce plan et nous avons essayé de tout rassembler avant le Grand Prix d'Autriche. C'était la principale difficulté."

"Nous travaillerons sur la fiabilité si nous pensons que c'est nécessaire. Mais comme nous ne pouvons rien faire sur la performance, nous nous concentrons désormais sur le développement de notre unité de puissance pour 2021, et ce sera la même chose pour tout le monde. C'est l'attitude que nous allons adopter à partir de maintenant."

Le premier Grand Prix sur le Red Bull Ring a plutôt rassuré Honda sur le plan de la performance, particulièrement sur les longs relais. Dans l'exercice du tour rapide, il semble toujours exister un déficit par rapport à Mercedes.

"Lors des essais libres, nous avons observé ce que nous attendions depuis le banc d'essais, surtout lors des longs relais", confirme Yamamoto. "Tout s'est déroulé comme prévu, mais nous avons été surpris par les progrès réalisés par Mercedes, particulièrement en qualifications. Nous avons été un peu surpris par l'écart avec eux. Nous étions derrière Mercedes en qualifications, cependant je pense que nous pouvons être compétitifs face à eux quand je vois la performance en course. C'était positif mais nous devons faire en sorte de ne plus avoir divers problèmes."