Honda explique les changements clés sur son moteur 2021

En fin d'année 2021, Honda cessera officiellement d'être un motoriste en Formule 1, même si la technologie de la marque demeurera en discipline reine par le biais du rachat de ses moteurs par Red Bull, dans un accord qui couvrira la période allant de 2022 à 2024. En vue de son départ, la firme japonaise a accéléré l'introduction d'un nouveau moteur, qui avait été repoussée à l'année prochaine.

Et les données issues des tests sur banc d'essai sont visiblement prometteuses, comme l'explique le directeur technique de Honda, Toyoharu Tanabe, alors qu'a été présentée l'AlphaTauri AT02 : "Sur le banc d'essai, les chiffres que nous avons vus correspondent à ce que nous attendions. Voyons à quel point nous pouvons être compétitifs lors des courses."

Sans trop s'aventurer dans les détails, Tanabe évoque certains domaines dans lesquels l'unité de puissance a subi les changements les plus importants, notamment pour permettre à Honda de gagner du terrain vis-à-vis de la concurrence. "Il est difficile d'être spécifique sur les pièces qui ont vu le plus de travail, mais afin d'améliorer la puissance et la fiabilité, nous avons modifié l'ICE [le moteur à combustion interne], la turbine et l'ERS."

"C'est notre troisième année avec la Scuderia AlphaTauri [qui était encore connue sous le nom de Toro Rosso lors du début de la collaboration en 2018, ndlr] et afin de progresser ensemble, nous avons également amélioré l'installation et le packaging de l'unité de puissance tout entière."

Le responsable Honda est aussi revenu sur le changement de programme qui a vu une nouvelle unité de puissance initialement retardée à 2022 en raison de la crise sanitaire être finalement avancée de nouveau à 2021. "Avant la pandémie de COVID-19, nous devions introduire une nouvelle unité de puissance cette année. Cependant, étant donné toutes les difficultés et les restrictions liées à la longue pause de la F1, combinée au confinement en Europe et au retard dans la fourniture de pièces, nous avions décidé de la repousser à 2022."

"Cependant, en prenant en considération la décision annoncée en octobre 2020, comme quoi Honda allait quitter le championnat fin 2021, nous avons réévalué la situation et à nouveau changé de plan pour la réintroduire en 2021. Le timing était très serré pour effectuer ce changement, mais nous avons réussi à avancer le programme de développement et de préparation. Chez Honda, nous voulions vraiment utiliser tout notre savoir-faire technologique avant de quitter la discipline."

Tanabe a également salué l'accord auquel Red Bull et Honda sont parvenus pour le rachat de la technologie moteur à partir de 2022. "Je pense que c'est la bonne chose à faire pour Honda, au vu de notre relation avec la Scuderia AlphaTauri et Red Bull Racing, et de la façon dont Honda a bénéficié de ces partenariats. Cela reflète également l'importance de notre rôle et de notre histoire dans le monde de la Formule 1 pendant plusieurs décennies. Donc je suis ravi que Honda puisse aider les deux écuries et le championnat de cette manière."

Avec Jonathan Noble