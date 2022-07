Honda et la F1 : "Ce n'est pas une porte fermée" pour 2026

Honda a quitté la Formule 1 à la fin de l'année dernière, sa société mère souhaitant consacrer ses ressources à la technologie zéro émission pour les voitures de route. Cependant, le constructeur japonais n'a pas complètement tourné le dos aux Grands Prix, puisque Red Bull Racing a repris l'exploitation des unités de puissance avec lesquelles Max Verstappen a remporté le titre l'an dernier. Un accord a par ailleurs été conclu pour que Honda continue la fabrication, l'assemblage et le support technique des moteurs, avec la présence des logos HRC sur les voitures de Red Bull et AlphaTauri.

Le succès de Honda en 2021 et la volonté de la F1 d'assurer la neutralité carbone de la discipline avant de passer à un nouveau règlement et à des carburants durables à partir de 2026 ont fait naître des spéculations quant à un éventuel retour du constructeur japonais. Ces rumeurs ont été alimentées par la visite sur le Grand Prix d'Autriche, le week-end dernier, de hauts responsables du groupe, parmi lesquels Toshihiro Mibe et Seiji Kuraishi, respectivement PDG et directeur général de Honda, ainsi que Koji Watanabe et Yasuaki Asaki, président et directeur du HRC.

Et bien qu'Honda insiste sur le fait de ne pas avoir fondamentalement changé d'avis au sujet d'un programme en F1, il est admis que l'évolution des règles relatives aux moteurs pour 2026 est suivie de près. Ainsi, au Red Bull Ring, Koji Watanabe a déclaré : "La Formule 1 est la catégorie reine des sports mécaniques, donc nous suivons toujours ce qui se passe dans le monde de la F1. Bien sûr, nous venons de terminer et de clore nos activités, donc rien [n'a été] discuté au sein de la société Honda au sujet de la saison 2026. Pas de plan, donc. [Mais] ce n'est pas une porte fermée."

"Ma compréhension est que la F1 discute afin de décider du règlement pour 2026, et la direction est clairement celle de la neutralité carbone. C'est la même direction que celle que nous suivons. Nous n'avons donc pas à nous [écarter] de la neutralité carbone aujourd'hui en F1. C'est probablement aussi une bonne opportunité pour étudier la neutralité carbone de la F1. Ce n'est donc pas une porte fermée."

Max Verstappen

Koji Watanabe a indiqué que Honda devrait véritablement mettre en place le programme de neutralité carbone de ses voitures de route avant d'envisager sérieusement un retour en F1. Interrogé par Motorsport.com sur les facteurs clés qui permettraient au constructeur de donner son feu vert à un retour en F1, Koji Watanabe a répondu : "Je pense qu'il y a plusieurs facteurs que nous devons surveiller. Mais après avoir décidé de mettre fin à [notre programme] F1 en raison de la production de masse [de voitures de route] et de la neutralité carbone, nous devons d'abord nous concentrer sur cet aspect. Ensuite, lorsque nous aurons réalisé que nous pouvons y parvenir, nous pourrons envisager la F1."

Concernant le calendrier pour qu'une décision soit prise en vue d'un retour potentiel en 2026, Koji Watanabe a suggéré que cela devrait se faire d'ici fin 2023. "Je ne connais pas le calendrier exact", a-t-il indiqué. "Mais si nous voulons revenir en F1 en 2026, nous devrons probablement prendre une décision dans un délai d'un an à un an et demi."

Retour au branding Honda

Alors qu'un potentiel retour complet de Honda reste incertain, l'intensification de son implication avec Red Bull est ce qui semble de plus en plus probable. Des discussions au sujet d'un partenariat technique plus étroit sont en cours, allié à un changement de branding pour les équipes de Red Bull avec le retour du nom Honda sur les voitures.

Max Verstappen

"Au moins jusqu'en 2025, Honda va être une sorte de partenaire des deux équipes", a ajouté Koji Watanabe. "Et bien que les détails ne soient pas encore décidés, le HRC va aussi devenir une sorte de partenaire technique des deux équipes jusqu'en 2025. Nous devons prendre une décision pour la saison prochaine mais, personnellement, je veux utiliser plus de Honda… Donc la combinaison de Honda et HRC."

La propriété intellectuelle Honda

Lorsque Red Bull a repris la gestion des groupes propulseurs de Honda pour la saison 2022 avec son nouveau département moteur, on pensait initialement que l'équipe autrichienne avait acheté les droits de propriété intellectuelle des blocs.

Le sujet du contrôle de la propriété intellectuelle des moteurs Honda a gagné une importance particulière lors des discussions sur le règlement moteur de 2026, puisque les nouveaux arrivants devraient obtenir des concessions pour les aider à refaire leur retard sur les motoristes établis. Red Bull s'est empressé de faire valoir, en prévision d'un rapprochement probable avec Porsche, que son département moteur devait être considéré comme un nouveau venu, tandis que les autres équipes ont estimé que la présence de l'ADN Honda signifiait qu'il devait être classé comme motoriste existant.

Koji Watanabe a néanmoins précisé que Red Bull n'a jamais acheté la propriété intellectuelle du moteur, qui reviendra donc à Honda à la fin de l'accord actuel, en 2025. "Ils peuvent utiliser la propriété intellectuelle mais nous ne leur avons pas vendu la propriété intellectuelle", a-t-il affirmé. "Ce n'est qu'un bail, donc une autorisation d'utilisation de la propriété intellectuelle."

