Honda F1 ne perd plus de temps sur du travail de "nettoyage"

La première année de Honda avec Red Bull a vu trois victoires, deux pole positions et une saison complète sans abandon en course sur problème moteur en course. Même si la firme japonaise doit encore travailler pour s'assurer de réaliser une année pleine sans aucune pénalité liée au moteur, ses progrès en matière de fiabilité et de performance ont permis à l'alliance de se montrer suffisamment performant pour jouer régulièrement le podium. Après avoir débuté 2018 avec Toro Rosso, Honda a pu tirer parti de sa meilleure fiabilité auprès de RBR tout en ayant une meilleure vision des progrès à effectuer.

"Je crois que nous avons appris ce qui est une priorité pour les qualifications, ou comment gagner la course", a déclaré le directeur technique de Honda, Toyoharu Tanabe à Motorsport.com. "Je demande à Sakura, côté Japon, de se concentrer sur certains points clés à améliorer. Nous avons beaucoup appris."

"D'un autre côté, la fiabilité n'est pas suffisamment parfaite (sic) cette année, mais notre fiabilité est bien meilleure depuis l'an passé. Cela veut dire que nous pouvons développer des éléments positifs, et non un test de contre-mesure ou un test sur le banc. Auparavant, nous passions beaucoup de temps sur quelque chose qui était un test de nettoyage. Désormais nous pouvons passer plus de temps à faire progresser notre performance. Ensuite, nous pouvons réfléchir aux détails dans chaque domaine."

Les objectifs de Honda en termes de performance sont fixés conjointement par ses équipes côté circuit et côté recherche et développement, tout en consultant les responsables et les pilotes Red Bull. En 2020, la firme va conserver un concept moteur "très similaire", souhaitant capitaliser sur la stabilité réglementaire et sur une saison 2019 où Honda a retrouvé le chemin du succès.

"Nous avons pu montrer notre progression ; de bons progrès positifs cette année, pas seulement chez Red Bull mais également chez Toro Rosso", ajoute Tanabe. "C'était très agréable pour tous les gens qui travaillent pour ce projet et pour les gens chez Honda. Donc je veux conserver cette dynamique pour l'année prochaine. Il faut faire plus d'efforts pour atteindre notre objectif [de nous battre pour le championnat]."

Avec Scott Mitchell