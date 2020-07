Honda a identifié et résolu les problèmes moteur de Red Bull

Après le zéro pointé de dimanche dernier, Red Bull Racing aura à cœur de rebondir dès ce nouveau week-end à domicile, toujours sur le tracé de Spielberg pour le Grand Prix de Styrie. Les deux pilotes pourront le faire avec une unité de puissance inchangée, qui a fait l'objet d'ajustements de la part de Honda après les ennuis rencontrés lors de la première course.

Candidat à la victoire avec une stratégie décalée, Max Verstappen avait abandonné dès le 11e tour suite à des soucis techniques. Alexander Albon jouait lui aussi la gagne en fin de course mais s'est accroché avec Lewis Hamilton. Reparti en fond de peloton, le Thaïlandais a ensuite été contraint de s'immobiliser, là aussi suite à une défaillance.

Lire aussi : Russell doit déjà changer de moteur Mercedes

Honda indique ce jeudi avoir décelé des problèmes électroniques qui ont été résolus, sans que cela ne remette en cause l'utilisation de l'unité de puissance qui était installée dans chacune des deux RB16 le week-end dernier. Le quota moteur des deux pilotes n'est donc pas affecté.

"Ce week-end, nous courons sur le même circuit et c'est la première fois que ça se produit dans l'Histoire du championnat", rappelle Toyoharu Tanabe, directeur technique de Honda F1. "Cela veut dire que nos données sont à jour et pertinentes, même si un facteur pourrait affecter notre travail, à savoir les prévisions annonçant de la pluie et des orages ce week-end."

"Les soucis sur les deux monoplaces Red Bull lors de la dernière course étaient tous les deux électriques mais causés par différents problèmes. Nous avons analysé ces deux questions avec les équipes et nous avons mis en place des contre-mesures pour ce week-end. Nos unités de puissance n'ont subi aucun dégât suite à ces problèmes, Max et Alex utiliseront donc la même unité de puissance. Nous devons avoir pour objectif de terminer la course avec les quatre voitures et de signer un bon résultat."