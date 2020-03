Tost constate de gros progrès de Honda depuis l'an dernier

Honda a travaillé dur depuis la saison dernière sur la puissance, la fiabilité ainsi que l'agencement de son moteur, et le manufacturier japonais vise notamment le titre avec Red Bull pour cette saison 2020. Pour Franz Tost, dont l'équipe AlphaTauri s'est associée au constructeur depuis 2018, ces progrès ont été notés et ont été impressionnants.

"C'était un grand pas en avant", répond-il à Motorsport.com au sujet du développement de Honda. "Nous travaillons ensemble pour la troisième année et si vous regardez la manière dont le moteur est installé dans le châssis, en comparant avec la première année, il y a une grosse différence. Tout est optimisé, des compartiments électriques aux pompes à eau et à huile, de manière à avoir un meilleur centre de gravité et une meilleure répartition du poids. Cela nous aide et cela fait la différence, ils ont fait de grands progrès sur le plan de la fiabilité et de la performance."

Le directeur technique de l'équipe, Jody Eggington, considère cette relation à long terme comme la clé pour aider à installer des améliorations, alors que l'équipe et son fournisseur ont une meilleure compréhension de ce dont ils ont besoin : "Ils adaptent leur moteur à notre voiture. Il y a une très bonne dynamique et ils travaillent toujours pour subvenir aux besoins d'AlphaTauri et Red Bull. Ils sont très réactifs."

"Il nous est autorisé de poser beaucoup de questions pour que ce soit agencé de manière aussi compacte que possible, et ils sont flexibles pour y parvenir. C'est en quelque sorte une évolution. Lorsque vous arrivez à cette troisième année, vos relations de travail sont formées, vous comprenez les bases de leur philosophie derrière le moteur et sa continuité. Et cette continuité vous donne l'opportunité de pousser les choses plus loin et de les optimiser."

Du côté de Red Bull, les progrès de Honda sont également vus comme un élément essentiel, notamment pour les espoirs de titre mondial qu'entretient le team. Son directeur, Christian Horner, reconnaît que le manque de performance moteur a ralenti l'équipe ces dernières années : "Nous avons une équipe très forte, avec notre duo de pilotes, ainsi que la force qu'est la nôtre."

"Cette relation avec Honda a vraiment grandi au fil de l'année dernière grâce aux trois victoires et aux pole positions. Et bien sûr, cette seconde année de continuité avec un moteur mieux intégré au châssis nous [pousse à] faire grandir nos attentes et nos objectifs. Nous savons que nous avons des rivaux acharnés, mais nous avons la force au sein de l'équipe pour pouvoir aller chercher cela ensemble cette année."