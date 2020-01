Honda voit du Senna dans ses liens avec Verstappen

En s'associant à Red Bull Racing, Honda a également hérité d'une relation avec Max Verstappen, qui a débuté victorieusement en 2019. Après les nombreuses difficultés du motoriste japonais lors de son retour en Formule 1 en 2015 aux côtés de McLaren, la marque a renoué avec la victoire, les podiums et la pole position l'an passé, tous signés par le pilote néerlandais. Très critique envers Renault lors de la fin de la collaboration il y a un peu plus d'un an, Verstappen s'est en revanche montré dithyrambique envers le clan japonais, qui le lui rend bien. Honda veut y voir l'héritier d'un Ayrton Senna dans son association avec le motoriste. Une comparaison qui va au-delà de la piste.

"Chez Honda, nous le voyons comme un facteur très important du projet", martèle Masashi Yamamoto, directeur général de Honda F1, auprès de Motorsport.com. "Il est jeune, mais son pilotage est vraiment impressionnant. Avec sa relation avec Honda, on croit voir un jeune Senna. Max respecte peut-être Honda. Il sent que Honda lui est familier. Et le logo qu'il a montré sur le podium en Autriche prouve probablement qu'il était également très heureux. Cela nous a émus et fait que nous voulons lui fournir un bon moteur. Bien sûr, les quatre pilotes sont importants pour nous."

À plusieurs reprises au cours de la saison passée, Max Verstappen a souligné son affinité pour les méthodes de travail de Honda, appréciant également la manière dont la marque savourait les succès décrochés. Pour Masashi Yamamoto, il ne fait aucun doute que le pilote de 22 ans a développé une proximité avec le partenaire moteur de Red Bull.

"La passion que nous avons affichée pour gagner a rendu les relations plus fortes avec lui", estime Yamamoto. "Il est également venu à notre centre de Recherche & Développement F1 ainsi que sur notre site de production. Il y a de nombreuses personnes [qui y travaillent] et il l'a vu. Il est passé dans un tunnel où les gens lui tapaient dans la main, long d'un kilomètre ! Ce genre de chose a peut-être renforcé ses impressions ainsi que son investissement envers Honda."

Propos recueillis par Scott Mitchell