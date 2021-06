Honda et Verstappen s'attendent à une réaction de Mercedes

Au sortir des deux Grands Prix urbains du printemps, Mercedes a perdu la tête des deux classements mondiaux et n'a inscrit que sept unités sur 88 possibles. Même si la crevaison de Max Verstappen à Bakou a empêché Red Bull d'en profiter au maximum, c'est un gros et rare revers subi par l'écurie septuple Championne du monde.

Pour Toyoharu Tanabe, directeur technique F1 de Honda, la réponse ne devrait toutefois pas se faire attendre de la part des Flèches d'Ébène : "En dehors de l'accident de Verstappen, je pense que la course a été bonne pour Honda. C'était la première pour nous en tête du championnat pilotes et constructeurs, mais nous pouvons aborder la prochaine dans cette position. Il y a encore des domaines qui doivent être revus, mais je pense que le résultat [du GP] a été bon."

"Nous allons analyser les données, mais [nos] quatre voitures ont atteint la Q3 et deux sont montées sur le podium. En ce sens, je crois que les monoplaces et les unités de puissance de nos deux équipes ont évolué plus que jamais. Cependant, Mercedes n'est pas une équipe qui ne réagit pas. Bien sûr, je pense qu'ils vont rebondir. Les résultats [de Bakou étaient] bons, mais cela ne signifie pas que nous allons être bons lors des prochaines courses."

Interrogé sur la performance affichée par Sergio Pérez, le responsable japonais s'est félicité d'une situation qui s'est rarement présentée depuis 2019 : "Je pense qu'il est nécessaire que les deux pilotes inscrivent de gros points afin de pouvoir améliorer la position de l'écurie. Même si une personne est de loin la meilleure, vous pouvez perdre contre une autre équipe à la stratégie."

"Je crois qu'il est important pour l'écurie de fonctionner correctement avec les deux voitures et de marquer des points. Lors des courses, auparavant, Mercedes a souvent divisé les stratégies entre les deux voitures et attaqué Verstappen, qui était seul. Cependant, si les deux voitures ont des performances similaires et une stratégie solide comme [à Bakou], il devrait être difficile pour les rivaux d'attaquer."

Quant à Verstappen, interrogé par Ziggo Sport, il ne se fait pas d'illusion non plus sur le fait que Mercedes va retrouver des tracés plus favorables : "Je pense que Mercedes est plus fort sur les circuits normaux, c'est pourquoi j'aurais aimé avoir un peu plus de marge. Nous savons qu'ils seront forts sur les circuits normaux. Mais nous verrons. Nous avons eu des week-ends positifs parce que la voiture était vraiment solide en course. Je pense que personne n'a eu l'occasion de nous menacer pendant la course. C'est donc un signe positif."

Avec Ken Tanaka