Honda va viser le titre F1 avant son départ

La nouvelle du départ de Honda était presque arrivée comme un cheveu sur la soupe l'an passé, dans un contexte où la Formule 1 venait d'en terminer avec le feuilleton des Accords Concorde et semblait avoir assuré l'essentiel à court et moyen termes, avant de se lancer dans le chantier de la prochaine motorisation. Las, le constructeur japonais a annoncé son retrait en octobre dernier, le justifiant par sa volonté de "diriger ses ressources vers la recherche et le développement de la future unité de puissance et des technologies de l'énergie, notamment les véhicules à hydrogène et les batteries des véhicules électriques".

Pour autant, la firme ne va pas lâcher ses écuries en rase campagne et va faire son maximum pour permettre au vaisseau amiral de l'alliance avec Red Bull, l'écurie basée à Milton Keynes, de renouer avec le titre mondial en 2021. Comme cela était prévu, Honda va arriver en 2021 avec un tout nouveau moteur.

"Bien sûr, nous développons notre nouvelle unité de puissance [...], pas seulement pour la performance mais également pour la fiabilité, et puis nous savons que notre position [au sortir de 2020] est toujours derrière Mercedes, et que les autres concurrents ne dorment pas pendant l'intersaison", expliquait Toyoharu Tanabe, le directeur technique de Honda.

"Nous avons une intersaison très courte cette année, mais tous les gens impliqués en Formule 1 font le maximum d'efforts pour gagner des courses, le championnat aussi, donc il n'est pas... facile de vous dire que nous allons gagner. D'un autre côté, nous serions ravis de gagner plus de courses et puis d'essayer d'être un challenger pour le championnat. Donc nous continuons de travailler très dur sur notre moteur."

Honda a remporté trois victoires en 2020, avec les deux succès de Max Verstappen pour Red Bull lors des Grands Prix du 70e Anniversaire et d'Abu Dhabi, mais également en Italie avec Pierre Gasly et AlphaTauri. "Globalement, les résultats ont été solides pour Honda, pour résumer l'année", a déclaré Tanabe.

"Autre chose positive que nous avons appris des saisons précédentes : l'amélioration de la fiabilité ; nous n'avons ainsi utilisé que les trois unités de puissance autorisées par pilote, en n'écopant d'aucune pénalité liée au moteur. À la fin de la saison [2021], Honda va se retirer de la Formule 1. Mais notre but reste le même : remporter le Championnat du monde. Avec nos équipes partenaires, nous allons travailler très dur [...] pour rechercher plus de performance, afin de revenir plus forts encore."

