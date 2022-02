Les horaires des départs des Grands Prix F1 2022

Le calendrier 2022 de la Formule 1 sera le plus chargé de l'Histoire : non seulement 23 Grands Prix sont au programme mais le championnat a aussi décidé de compresser davantage le planning du week-end. La journée médias, se tenant habituellement le jeudi, a en effet été supprimée. À la place, les pilotes répondront aux questions des journalistes le vendredi matin avant de se mettre en selle plus tard dans la journée.

Par conséquent, les premières séances d'essais libres se tiendront pour la plupart d'entre elles en début d'après-midi. Le coup d'envoi des deuxièmes séances sera quant à lui donné deux heures après la fin des EL1, soit à 17h00 pour la majorité des rendez-vous européens. Et il est important de noter que le samedi, les EL3 et qualifications seront avancés d'une heure, avec un début des qualifications prévu à 16h00 sur un week-end typique de Grand Prix en Europe.

Concernant le Grand Prix de Miami, seul nouveau venu au calendrier, il faudra sortir la cafetière pour rester éveillé car les séances du week-end auront lieu dans la soirée, le départ de la course étant donné à 21h30. Les stimulants seront également requis pour les Grands Prix d'Australie et du Japon, dont le départ en France sera donné à 07h00.

Horaires de départ des courses de F1 en 2022

Date Grand Prix Heure de départ 20 mars Bahreïn 16:00 27 mars* Arabie saoudite 19:00 10 avril Australie 07:00 24 avril Émilie-Romagne 15:00 8 mai Miami 21:30 22 mai Espagne 15:00 29 mai Monaco 15:00 12 juin Azerbaïdjan 13:00 19 juin Canada 20:00 3 juillet Grande-Bretagne 16:00 10 juillet Autriche 15:00 24 juillet France 15:00 31 juillet Hongrie 15:00 28 août Belgique 15:00 4 septembre Pays-Bas 15:00 11 septembre Italie 15:00 25 septembre Russie 13:00 2 octobre Singapour 14:00 9 octobre Japon 07:00 23 octobre États-Unis 21:00 30 octobre** Mexique 20:00 13 novembre Brésil 19:00 20 novembre Abu Dhabi 14:00 * Les horaires d'été débutent dans la nuit du samedi au dimanche ** Les horaires d'été se terminent dans la nuit du samedi au dimanche Programme complet des Grands Prix en 2022 Grand Prix Date EL1 EL2 EL3 Qualifs Course Bahreïn 18-20 mars 13:00-14:00 16:00-17:00 13:00-14:00 16:00-17:00 16:00 Arabie saoudite* 25-27 mars 19:00-20:00 22:00-23:00 19:00-20:00 22:00-23:00 19:00 Australie 8-10 avril 05:00-06:00 08:00-09:00 05:00-06:00 08:00-09:00 07:00 Émilie-Romagne 22-24 avril 14:00-15:00 17:00-18:00 13:00-14:00 16:00-17:00 15:00 Miami 6-8 mai 20:30-21:30 23:30-00:30 19:00-20:00 22:00-23:00 21:30 Espagne 20-22 mai 14:00-15:00 17:00-18:00 13:00-14:00 16:00-17:00 15:00 Monaco 27-29 mai 14:00-15:00 17:00-18:00 13:00-14:00 16:00-17:00 15:00 Azerbaïdjan 10-12 juin 13:00-14:00 16:00-17:00 13:00-14:00 16:00-17:00 13:00 Canada 17-19 juin 20:00-21:00 23:00-00:00 19:00-20:00 14:00-15:00 20:00 Grande-Bretagne 1-3 juin 15:00-16:00 18:00-19:00 14:00-15:00 17:00-18:00 16:00 Autriche 8-10 juillet 14:00-15:00 17:00-18:00 13:00-14:00 16:00-17:00 15:00 France 22-24 juillet 14:00-15:00 17:00-18:00 13:00-14:00 16:00-17:00 15:00 Hongrie 29-31 juillet 14:00-15:00 17:00-18:00 13:00-14:00 16:00-17:00 15:00 Belgique 26-28 août 14:00-15:00 17:00-18:00 13:00-14:00 16:00-17:00 15:00 Pays-Bas 2-4 septembre 14:00-15:00 17:00-18:00 13:00-14:00 16:00-17:00 15:00 Italie 9-11 septembre 14:00-15:00 17:00-18:00 13:00-14:00 16:00-17:00 15:00 Russie 23-25 septembre 12:00-13:00 15:00-16:00 12:00-13:00 15:00-16:00 13:00 Singapour 30 septembre-2 octobre 12:00-13:00 15:00-16:00 12:00-13:00 15:00-16:00 14:00 Japon 7-9 octobre 06:00-07:00 09:00-10:00 06:00-07:00 09:00-10:00 07:00 États-Unis 21-23 octobre 21:00-22:00 00:00-01:00 21:00-22:00 00:00-01:00 21:00 Mexique** 28-30 octobre 20:00-21:00 23:00-00:00 19:00-20:00 22:00-23:00 20:00 Brésil 11-13 novembre 17:00-18:00 20:00-21:00 17:00-18:00 20:00-21:00 19:00 Abu Dhabi 18-20 novembre 11:00-12:00 14:00-15:00 12:00-13:00 15:00-16:00 14:00 * Les horaires d'été débutent dans la nuit du samedi au dimanche ** Les horaires d'été se terminent dans la nuit du samedi au dimanche