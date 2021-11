Horner : Quelque chose permet à Mercedes d'atteindre ces vitesses

L'aileron arrière des Mercedes cristallise décidemment toutes les attentions à Interlagos. Après la saga du système DRS non conforme qui a mené à la disqualification de Lewis Hamilton avant les Qualifs Sprint, Red Bull Racing insiste sur les performances en hausse de la W12, plus précisément sa vitesse de pointe. L'infraction technique de vendredi est un cas isolé, lié à une défaillance et non à une volonté de contourner le règlement, comme l'ont rappelé aussi bien les commissaires que Mercedes et même Red Bull. En revanche, l'écurie de Milton Keynes surveille attentivement l'aileron arrière de sa concurrente pour d'autres raisons.

Vendredi soir, à l'issue des Qualifications Sprint, Max Verstappen a précisé le motif de son comportement dans le parc fermé la veille. Le leader du championnat dit avoir voulu s'enquérir du niveau de flexibilité de l'aileron arrière sur la monoplace de Lewis Hamilton, avant d'évoquer une forme de suspicion. "Nous suspectons qu'il y ait quelque chose", a-t-il déclaré au micro de Sky Sports. "Je pense qu'il se passe encore quelque chose avec le plan principal [de l'aileron], qui s'ouvre et leur donne plus de vitesse de pointe. [...] J'ai juste regardé l'aileron arrière et il y a clairement quelque chose qui se passe."

Je pense que nous savons très clairement ce que c'est. Christian Horner

Les mots du Néerlandais sont corroborés par son patron, qui évoque des chiffres plus précis pour justifier ce qui a mis la puce à l'oreille de ses ingénieurs. "On le voit venir depuis quelques courses maintenant", révèle Christian Horner à Sky Sports. "Je pense que ça a commencé en Turquie. Et puis à Mexico, nous avons vu la vitesse de pointe, je crois qu'ils étaient 14 km/h plus rapide que nous en bout de ligne droite. Ce n'est donc pas une grande surprise, nous l'avons vu hier [vendredi], c'est juste phénoménal, surtout avec la taille d'aileron arrière qu'ils ont sur la voiture."

"Je pense qu'il est évident que c'est quelque chose qui permet à la voiture d'atteindre ces vitesses, qu'il doit se passer quelque chose, parce que les lois de la physique ne permettraient pas… La différence de puissance qu'il faudrait pour y parvenir serait assez importante. Nous essayons évidemment de comprendre ce que c'est."

Le Britannique choisit toutefois prudemment ses mots et à aucun moment il ne parle de suspicion, ni même d'illégalité, rappelant que la Formule 1 regorge d'un "paquet d'ingénieurs intelligents". Adrian Newey en aurait discuté avec les commissaires à Interlagos, mais rien ne dit que l'affaire puisse prendre un tournant plus politique. "C'est aux ingénieurs d'en discuter", tempère Horner.

"Comme je l'ai dit, c'est quelque chose que nous voyons depuis un certain temps, mais c'est à la FIA de le contrôler", prévient-il. "Les règles sont assez concises, elles sont de plus en plus strictes. Donc nous allons garder un œil dessus parce que, particulièrement pour Lewis aujourd'hui [samedi], on a vu qu'il était simplement dans une autre division. Je crois qu'il était 27 km/h plus rapide que Lando [Norris] quand il l'a doublé. Mais il a proposé un excellent pilotage. Comme je l'ai dit avant la course [sprint], on peut vraiment dépasser sur ce circuit."

Au moment de conclure, le directeur de Red Bull n'en dit pas plus mais laisse toutefois entendre que les observations de son équipe technique sont en fait sans doute plus abouties qu'il ne le laisse penser. "Je pense que nous savons très clairement ce que c'est", reconnaît-il.