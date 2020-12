Horner : "Albon a fait son meilleur week-end de la saison"

Cinquième sur la grille de départ à Abu Dhabi ce dimanche, Alexander Albon savait pertinemment qu'il serait scruté de près, alors que son avenir chez Red Bull est toujours incertain. Le Thaïlandais a livré une course plutôt solide, se débarrassant assez vite de la McLaren de Lando Norris, qui l'avait devancé en qualifications, avant de faire grandir la menace sur Lewis Hamilton en fin de course. Il a finalement échoué derrière le septuple Champion du monde mais en assurant une bonne quatrième place, qui a été saluée par son directeur d'équipe.

"Alex a fait du très bon travail aujourd'hui", a réagi Christian Horner au micro de Sky Sports. "C'est probablement son meilleur week-end de la saison, et il a fait une bonne course. Il a mis Lewis sous pression à la fin de la course, et cela nous donne désormais un ensemble complet d'informations à analyser afin de déterminer ce que nous allons faire."

Reste à savoir quelle décision prendra Red Bull pour 2021, entre la possibilité de prolonger Albon ou celle d'aller recruter un pilote de l'extérieur comme Sergio Pérez ou Nico Hülkenberg. La nouvelle ne devrait plus tarder, si l'on en croit Horner. "Je suis sûr que vous le saurez dès que nous aurons pris la décision", promet-il. "Ça ne va pas prendre trop de temps."

La situation n'a rien d'évident à vivre pour Albon, qui se félicite toutefois d'avoir pu terminer sa saison sur une bonne note, bien que sa septième place finale au championnat soit en-deçà des attentes. "C'est un formidable résultat, la course et le week-end ont été bons, et avec quelques tours de plus j'aurais pu passer [Hamilton], mais c'était compliqué", estime le pilote Red Bull. "J'ai eu un peu de mal au début du relais avec les pneus durs. Ceux de devant allaient vite, et sachant le nombre de tours que nous devions faire, il est vrai que j'ai été un peu trop prudent et il me restait du jus à la fin. C'était un bon week-end pour moi."

"J'ai le sentiment que c'était mon meilleur week-end en termes de performance", ajoute-t-il. "Je veux remercier tout le monde à l'usine et ici pour leur soutien. Nous n'avons pas abandonné, nous avons continué à essayer de trouver des solutions pour que je sois plus à l'aise dans la voiture, qui est compliquée à piloter. Je suis fier de moi et de cette bonne fin d'année. Est-ce que ça suffira ou pas ? Ce n'est pas vraiment à moi de le dire. Mais évidemment, j'ai le sentiment d'avoir tout donné."

Sera-t-il encore le coéquipier de Max Verstappen en 2021 ? "Je ne sais pas…", répond-il, condamné à attendre. "Pour ma part, il s'agissait de faire un bon week-end et de rentrer chez moi pour passer Noël avec ma famille. Nous verrons bien."