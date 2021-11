Horner ne veut pas d'un clash Verstappen-Hamilton comme en 2019

Au cours de la saison 2021, la première lors de laquelle les deux hommes sont en lutte pour le titre mondial, Max Verstappen et Lewis Hamilton ont déjà connu deux accrochages majeurs, en Grande-Bretagne et en Italie. Mais auparavant, dans un autre contexte, ils se sont affrontés de façon musclée plusieurs fois, comme au GP du Mexique 2019.

La dernière course en date sur le tracé mexicain avait en effet vu une passe d'armes et un contact appuyé entre les deux pilotes alors qu'ils abordaient ensemble la section des virages 1-2-3 au départ de l'épreuve. Ils avaient tous deux perdu des positions en passant dans l'herbe et en s'infligeant quelques dégâts. Hamilton avait tout de même fini par l'emporter alors que Verstappen avait terminé sixième, victime quelques instants après l'incident du départ d'une crevaison dans une lutte avec Valtteri Bottas.

Ce dimanche, le Finlandais s'élancera en pole, suivi directement par le Britannique et le Néerlandais, pour l'une des accélérations les plus longues de la saison entre la grille de départ et le premier freinage, où le phénomène d'aspiration jouera à plein. Forcément, alors que la bataille pour la couronne se rapproche de son terme et gagne naturellement en tension, d'aucuns prédisent une nouvelle confrontation rugueuse.

Pour Christian Horner, le directeur de Red Bull, il est justement important d'éviter cette situation et de voir le drapeau à damier. "Vous devez être prudent ici parce que vous ne pouvez pas suivre [une autre voiture] trop longtemps, car les températures vont commencer à devenir incontrôlables", a déclaré Horner sur Sky Sports.

"Mais je pense que la première opportunité est au virage 1. Il suffit de regarder les images de 2019 ici pour voir que ça peut être un peu croustillant à cet endroit. L'aspiration est évidemment la plus importante sur ce premier tour. [...] Nous devons prendre un bon départ avec les deux pilotes, et essayer de faire une bonne course."

À la question de savoir ce que Verstappen serait prêt à risquer au virage 1 étant donné la lutte pour le titre, Horner a répondu : "Nous ne voulons pas d'une répétition de cette situation, si vous regardez 2019, Max est parti troisième, Lewis a été très agressif dans le virage 2, puis une crevaison a bousillé le reste de la course. Il faut être à l'arrivée, et je pense toujours que nous avons une grande chance dans cette course."

"Nous avons semblé assez bons sur le pneu medium tout le week-end", a par ailleurs indiqué Horner. "Nous ne voyons pas le pneu tendre [être utilisé] à nouveau. Max n'a jamais été très satisfait de ce pneu tendre jusqu'à présent ce week-end. Le pneu dur était bien pour nous. La première chose à faire est de réussir le départ et de voir la formation jusqu'au premier virage."