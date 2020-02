Horner : Les "clones" de monoplaces ont du bon pour la F1

Une controverse est née autour de Racing Point la semaine dernière lorsque l'équipe a mis en piste une RP20 largement inspirée de la Mercedes W10 de 2019. Alors que certaines équipes ne sont pas heureuses de voir des teams en copier d'autres, le directeur de Red Bull, Christian Horner, pense que tout ce qui peut aider les petites équipes à être compétitives est un bonus.

"Je pense que les collaborations ont du sens", a déclaré le Britannique. "Sans cela, comment des équipes comme AlphaTauri, Racing Point, Haas et même Sauber peuvent lutter, si elles ne peuvent pas acheter des suspensions et des boîtes de vitesses ? Toute la R&D qu'elles devraient faire elles-mêmes représenterait une grande quantité de ressources."

"Bien sûr, certaines équipes semblent être allées plus loin que d'autres dans le clonage, mais tant que ça reste dans le cadre des règles, je n'ai pas de problème particulier avec cela. Pour Liberty, ça crée une grille plus compétitive. Pour les équipes, ça rend la F1 plus abordable. Bien sûr, on ne veut pas dix voitures qui se ressemblent, mais je pense qu'il y a des éléments des voitures qui peuvent être transférés, comme les suspensions et les boîtes de vitesses, ça a vraiment du sens."

Bien qu'il n'y ait aucun signe de transgression des règles avec le design de Racing Point, Andreas Seidl, directeur de McLaren, appelle à l'établissement d'un cadre fixe pour la collaboration des équipes, afin de s'assurer que les règles soient suivies : "Pour être honnête, je pense que les règles sont claires sur ce qui est accepté et ce qui ne l'est pas, et il est important qu'en 2020, ces règles soient maintenant suivies."

"Pour chaque équipe, il y a des limites sur ce que l'on est autorisés à faire, notamment sur le plan de la conception par ordinateur, ou dans le nombre d'heures passées en soufflerie. J'imagine que, maintenant que c'est bien encadré, aucune équipe ne fait son travail pour qu'il soit ensuite transféré à un autre team, car ça ne rentrerait clairement pas dans le cadre du règlement."