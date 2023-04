Horner dément les propos de Pérez sur le statut de n°2 chez Red Bull

"Ils faisaient des courses avec deux voitures parce qu'ils étaient obligés de le faire." S'il ne parle pas de son cas, les propre propos de Sergio Pérez sur la hiérarchie des pilotes Red Bull ne sont que modérément appréciés par le directeur d'équipe Christian Horner.

Le commentaire de Pérez est une référence voilée aux grandes difficultés rencontrées il y a quelques années par ses prédécesseurs Pierre Gasly et Alexander Albon aux côtés de Max Verstappen, mais Horner se montre surpris par une telle affirmation.

"Eh bien, c'est la première fois que je l'entends dire ça", s'étonne le Britannique. "Nous avons toujours fait rouler deux voitures depuis notre arrivée en F1 en 2005. Nous voulons toujours avoir les deux meilleurs pilotes possibles dans la voiture, et je trouve ça super de voir Checo faire du super travail maintenant. En 2021, il est arrivé dans la voiture après la saison COVID et à la fin d'une réglementation, et il était en difficulté avec cette voiture. L'an dernier, il s'y sentait vraiment plus chez lui, et il a signé deux de nos 17 victoires. Il est bien reparti cette année, mais il n'y a eu que deux courses cette saison et le chemin à parcourir reste sacrément long."

"Collectivement, nous nous sommes toujours efforcés de donner aux deux pilotes les meilleures opportunités et le meilleur matériel possibles, alors cela dépend de ce qu'ils font en piste. Et c'est le cas que ce soient Max et Checo, Daniel [Ricciardo] et Max, Daniel et Seb [Vettel], ou Mark [Webber] et Seb, et on pourrait même remonter à David Coulthard et Mark Webber. Nous avons toujours procédé ainsi, et au final, c'est ce qu'ils font en piste qui compte."

La tension est quelque peu montée entre Verstappen et Pérez en fin de saison dernière, lorsque le Néerlandais a refusé de laisser passer son coéquipier au Brésil pour l'aider à décrocher la deuxième place du championnat des pilotes, et il n'est pas illogique d'envisager qu'une rivalité se développe si la lutte pour le titre mondial oppose les deux pilotes, avec des tensions à la clé.

"Il n'y a pas de raison que ce soit le cas", rétorque Horner. "Ils ont tous les deux un grand esprit de compétition, ce sont tous deux des pilotes de course, mais ils connaissent les règles d'engagement : l'équipe passe en premier. C'est d'autant plus vrai à ce stade de l'année, où nous savons ne pas avoir les mêmes capacités de développement que les autres écuries quant au temps en soufflerie. Il est donc extrêmement important pour nous d'engranger autant de points que possible dans les deux championnats dès le début, car nous savons que les autres vont nous rattraper en seconde moitié d'année."

Propos recueillis par Adam Cooper