Horner : Des équipes vont manquer des GP si le plafond n'augmente pas

Depuis 2021, les écuries de Formule 1 sont soumises à un plafond de dépenses censé resserrer la hiérarchie en limitant les frais engagés par les écuries de pointe notamment. Dans le contexte économique actuel, avec une inflation galopante et des coûts de plus en plus élevés en matière de fret et de carburant, d'aucun craignent que la limite fixée en 2022 (qui se situe désormais à 141,2 M€ pour un calendrier de 22 Grands Prix) ne se referme comme un piège sur certaines écuries.

Pour Christian Horner, le directeur de Red Bull, les craintes vont même jusqu'à affirmer qu'une majorité d'écuries va devoir faire l'impasse sur plusieurs Grands Prix pour éviter un dépassement de ce plafond : "Sept des équipes devront probablement manquer les quatre dernières courses pour être dans les limites du plafond cette année. Il ne s'agit pas seulement des grandes équipes. Ce sont les équipes du milieu du peloton qui sont vraiment aux prises avec des problèmes d'inflation."

Red Bull, qui mène les deux classements, a été au centre d'un débat lancé par Mattia Binotto sur la question du plafond budgétaire, à la lumière des nombreuses évolutions déjà apportées à la RB18 depuis le début de saison. Horner estime en tout cas sur la question du budget que la FIA doit agir pour régler ces difficultés, en augmentant ce plafond.

"La FIA a un devoir de diligence. Je sais qu'elle le prend au sérieux. Les factures d'énergie, le coût de la vie, les frais augmentent de façon exponentielle, et la F1 n'en est pas exempte. Le fret a quadruplé et ce n'est pas quelque chose que nous pouvons contrôler."

Cette position semble être soutenue par Ferrari, Mercedes et McLaren, mais ne pas vraiment être du goût des structures plus modestes que sont Alfa Romeo, Alpine, Haas et Williams qui ont refusé le mois dernier la proposition d'un ajustement du plafond en raison de l'inflation, sur la base des chiffres établis par le Fonds Monétaire International (FMI).

La crainte des équipes de milieu et fin de peloton est que les constructeurs les plus riches profitent du contexte économique pour tenter de retrouver une marge dans les dépenses de développement qu'elles peuvent effectuer en faisant pression pour une augmentation du plafond. La plupart des écuries plus modestes fonctionnent avec un budget déjà inférieur au plafond, et toute hausse ne leur serait donc pas directement profitable au contraire de celles qui sont proches de la limite.

"Nous avons établi nos budgets tôt, nous avons en quelque sorte anticipé un peu l'inflation", a ainsi expliqué le directeur d'Alpine, Otmar Szafnauer. "L'inflation n'arrive pas par surprise. Si nous y sommes parvenus, il est certain que d'autres peuvent le faire aussi. Je ne suis pas pour une augmentation du plafond."

"Lorsque les frais de transport augmentent de 2,5 ou 3,5 millions, mais que votre budget de développement est de 20 millions, ne pouvez-vous pas faire en sorte que votre budget de développement soit de 17 millions et rester sous le plafond ? C'est possible. Ce qui se passe, c'est que cela limite votre développement. Il est donc beaucoup plus facile, si vous avez l'argent, d'aller voir la FIA et de faire pression pour augmenter le plafond et garder le même budget de développement."

Cité par la BBC, un porte-parole d'Aston Martin a pour sa part indiqué : "Nous soutenons une augmentation du plafond budgétaire alignée sur l'inflation, mais ne voyons pas le besoin d'une augmentation plus importante que cela."