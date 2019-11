Horner : Gasly pilote "exceptionnellement bien" chez Toro Rosso

Promu au sein de l'équipe Red Bull Racing début 2019 pour remplacer un Daniel Ricciardo en partance vers Renault, Pierre Gasly a peiné à s'adapter à son nouvel environnement, au point d'être de nouveau renvoyé vers Toro Rosso à compter du Grand Prix de Belgique et de voir sa place prise par Alexander Albon.

Le rookie thaïlandais a apporté satisfaction à Red Bull en quelques courses, au point de voir son contrat avec le team se prolonger en 2020 pour faire équipe avec Max Verstappen. Toutefois, Gasly a donné des signes encourageants à ses employeurs ces derniers temps en performant au niveau attendu par le junior team. Le Français a inscrit des points lors de quatre des sept derniers GP en date et contribue à l'effort de Toro Rosso au championnat, qui tente de dérober la cinquième place à Racing Point.

"Ce fut très difficile pour lui d'arriver en début de saison consécutivement à deux accidents en pré-saison et je pense que cela a clairement affecté sa confiance", analyse Horner avec le recul. "Et bien entendu, être l'équipier de Max Verstappen est un boulot très difficile, avec un tel point de référence. Pour Pierre, la première moitié de saison a été difficile. Nous avons ressenti qu'avec la pression qui accroissait de la part du public et des médias, il était juste de lui ôter cela des épaules et de le placer dans l'environnement un peu moins pressurisé de Toro Rosso. Depuis ce changement, je pense qu'il a piloté exceptionnellement bien. On voit que sa confiance monte. Il a réalisé des courses très solides et son rythme ne fait que s'améliorer. Il a l'air plus heureux dans cet environnement et c'est bon à voir."

Gasly : "Pas surpris d'être performant" avec Toro Rosso

Gasly indique que la décision de Red Bull de ne pas lui attribuer le volant du top team pour la saison 2020 n'a pas été une surprise pour lui et qu'il "savait que ce serait comme ça". Il a ajouté avoir appris "à quel point la Formule 1 est un sport d'équipe" cette année et a remercié Toro Rosso pour lui avoir donné "tout ce qui est nécessaire pour réaliser des performances constantes chaque week-end, ce qui rend au final les choses plus agréables".

Interrogé par Motorsport.com sur sa forme depuis son retour chez Toro Rosso et sur la surprise qui peut être la sienne sur ce point, le Normand répond : "J'ai été rapide chaque année au cours de ma carrière et je savais donc ce qui n'allait pas pendant ces six premiers mois. Lorsque j'ai reçu la nouvelle [de la rétrogradation, ndlr], j'étais confiant quant au fait qu'ici [chez Toro Rosso], je serais de nouveau performant."

"Pour être sincère, je n'ai pas vraiment été surpris. Bien entendu, on souhaite être constant, et il est difficile d'arriver dans une nouvelle voiture et ne pas savoir quoi faire : il faut du temps pour réellement s'y adapter. Mais je pense que j'ai été rapide depuis ma première saison en monoplace et je n'ai pas été surpris d'être de nouveau performant avec Toro Rosso."