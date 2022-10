Horner rend hommage à Mateschitz : "Une source d'inspiration"

Red Bull est orphelin. Après la disparition de Chaleo Yoovidhya en 2012, la marque de boissons énergisantes a annoncé le décès de son autre cofondateur, Dietrich Mateschitz, ce samedi. L'homme d'affaires autrichien, parmi ses nombreux efforts pour promouvoir son produit dans le monde du sport, était notamment connu pour avoir racheté les équipes de F1 Jaguar et Minardi en 2004 et 2005 avant de les transformer respectivement en Red Bull Racing et la Scuderia Toro Rosso.

Secoué par la nouvelle, qui a été annoncée à quelques minutes du début des qualifications du Grand Prix des États-Unis, Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing, a rendu un bel hommage à Mateschitz.

"Nous avons appris le décès de Dietrich, c'est une nouvelle incroyablement triste", a commenté le Britannique. "C'était un homme remarquable pour ce qu'il a fait pour tant de gens, pas seulement en Formule 1 mais au sein de l'entreprise Red Bull, du monde Red Bull, sur toutes les plateformes sportives. C'était un homme qui a énormément inspiré. Il est la raison pour laquelle nous sommes là. Ce sont sa passion pour la Formule 1 et sa vision qui expliquent pourquoi il possédait deux équipes dans le paddock."

"Il a toujours été enthousiaste, encourageant, et d'un grand soutien, dans les bons comme dans les mauvais moments. Tant de gens lui doivent beaucoup. Je me sens privilégié de l'avoir connu. Malgré le choc, toute l'équipe va faire exactement ce qu'il aurait voulu, c'est-à-dire courir avec ses voitures, faire de notre mieux et essayer de gagner ce championnat des constructeurs. Il est important que nous reconnaissions tout ce qu'il a apporté à la F1, et pas seulement la F1, ça va bien au-delà."

Après avoir fait l’acquisition de Jaguar fin 2004, Mateschitz a fait appel à Horner pour diriger sa nouvelle équipe. Ce dernier n'avait alors que 31 ans, soit deux ans de moins que le pilote titulaire David Coulthard, et son expérience dans la gestion d'une équipe s'arrêtait à ses six saisons à la tête d'Arden en Formule 3000.

"Il est une source d'inspiration", a poursuivi Horner. "Il m'a donné une chance quand j'étais jeune, il m'a soutenu, et il a inspiré tant d'autres personnes. Il a donné une chance à beaucoup de gens. Il vous motivait à croire que rien n'était impossible, que rien n'était insurmontable, et vous encourageait à suivre vos rêves. Il était fan de Formule 1 et extrêmement fier de tout ce que nous avons accompli."

Avec Luke Smith

Dietrich Mateschitz, cofondateur de Red Bull, au Grand Prix d'Autriche 2018.