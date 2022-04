Horner : Honda a "résolu" le problème moteur de Verstappen

Alors qu'il était solidement ancré à la seconde place du GP d'Australie, Max Verstappen a été victime d'un problème technique qui a causé son abandon en course, pour son deuxième zéro pointé en trois épreuves. Christian Horner avait il y a deux semaines indiqué qu'il n'y avait pas de lien entre le souci de Melbourne et celui qui avait entraîné les défaillances terminales du GP de Bahreïn.

En effet, l'incident australien est externe au réservoir de carburant, et tombe donc sous la responsabilité de Honda plutôt que celle de Red Bull. Les pièces en question ont été mises "en quarantaine" après la course et envoyées à l'usine de la marque nippone, du côté de Sakura. "Nous avons travaillé avec nos collègues de HRC au Japon ; ils ont trouvé le problème et l'ont résolu", a déclaré le directeur de Red Bull à Sky Sports.

"Et je crois que nous avons une solution pour ce week-end. C'est juste très, très malchanceux, une pièce qui a fait des dizaines de milliers de kilomètres sans jamais avoir de problème et qui malheureusement en a connu un exactement au mauvais moment en Australie."

Interrogé par Motorsport.com sur la possibilité que le problème soit lié au marsouinage et aux vibrations associées, comme l'a suggéré Helmut Marko, il a répondu : "Non, je ne pense pas. Une enquête plus poussée a montré que c'était autre chose. Juste un problème avec un composant du système d'alimentation en carburant. Les gars de HRC l'ont examiné de très près et ont trouvé une solution."

Horner a souligné qu'après trois abandons, l'équipe est déterminée à signer un gros résultat à Imola, surtout avec les huit points maximum supplémentaires liés à la course sprint de ce samedi. "C'est un week-end important pour nous. Je veux dire, il y a beaucoup de points disponibles ce week-end, et nous voulons être sûrs d'être là pour capitaliser. Nous ne pouvons pas nous permettre que l'écart se creuse à nouveau avec Ferrari, donc nous devons commencer à l'éroder plutôt que de le voir grandir."

Avec Adam Cooper et Luke Smith