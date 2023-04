Horner juge "très prématuré" l'avis de Vasseur sur les sanctions

Christian Horner n'en démord pas : malgré trois Grands Prix dominés par son écurie en ouverture de la saison, Red Bull finira par subir les conséquences de la sanction infligée par la FIA pour non-respect du Règlement Financier en 2021. Le Britannique ne cesse de répéter que les effets de la réduction du temps de soufflerie et de CFD à Milton Keynes ne se feront ressentir qu'à moyen ou long terme, et il l'a redit en répondant aux récents propos de Frédéric Vasseur.

La semaine dernière, le directeur de Ferrari estimait, tout en reconnaissant le bon travail de Red Bull, "que ce n'était pas une pénalité" qui touchait l'écurie championne du monde en titre mais quelque chose de "très léger". Une déclaration que respecte Christian Horner mais qu'il persiste à penser qu'elle sera contredite à l'avenir.

Sur un instantané de trois Grands Prix, je pense qu'il est encore très prématuré de juger cette saison. Christian Horner

"Tout le monde a un avis, et je pense que chacun est libre d'avoir une opinion", insiste le directeur de Red Bull au micro de Sky Sports. "L'équipe a fait un excellent travail durant l'hiver avec le temps limité en soufflerie que l'on avait pour développer cette voiture, et ça aura bien sûr une incidence plus tard dans l'année ainsi que l'année prochaine. Donc sur un instantané de trois Grands Prix, je pense qu'il est encore très prématuré de juger cette saison, il y a encore beaucoup de courses à faire."

"Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. On entend parler de grosses évolutions à venir quand on reviendra en Europe, que ce soit chez Ferrari ou chez Mercedes. On ne prend donc rien pour acquis, on se concentre sur nous-mêmes, sur le fait de faire le meilleur travail possible avec les contraintes qui sont les nôtres. On fait du mieux que l'on peut avec ce que l'on a, et on sait que c'est une grosse pénalité, que l'on accepte et que l'on met en application du mieux possible."

Le personnel technique de Milton Keynes fait la fierté de Christian Horner alors que la RB19 s'inscrit cette année dans la lignée victorieuse de sa devancière, aux mains de Max Verstappen et Christian Horner. Et ce n'est pas la réussite chez Aston Martin de Dan Fallows, passé par Red Bull auparavant, qui peut venir semer le doute.

"On a eu un très faible taux de rotation du personnel dans notre histoire chez Red Bull, c'est formidable d'avoir donné à ces talents une chance de développer et d'accomplir de grandes choses", souligne Christian Horner. "Lorsqu'ils partent pour d'autres équipes, ça me rend heureux de voir Dan faire du bon travail, mais son départ a offert une chance à d'autres ingénieurs, et tout est une question d'évolution. L'équipe que l'on a aujourd'hui est encore plus forte que celle que l'on avait il y a deux ans."