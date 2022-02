Horner attend un meilleur soutien au directeur de course en 2022

La FIA est actuellement en plein processus d'enquête sur la fin du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 de F1, vue par une partie des observateurs et du public comme ayant basculé en faveur de Max Verstappen au détriment de Lewis Hamilton, en grande partie, sur la décision du directeur de course, Michael Masi, de ne pas appliquer à la lettre deux articles du Règlement Sportif au moment de faire rentrer le Safety Car.

Cette analyse détaillée des faits est effectuée dans le cadre de l'arrivée à la tête de la fédération de Mohammed Ben Sulayem, qui a déjà fait part de sa volonté réformatrice. La réforme devrait, selon les dires du nouveau responsable monoplaces de la FIA, Peter Bayer, toucher également l'organisation et le fonctionnement de la direction de course.

S'exprimant à l'occasion des Autosport Awards, Christian Horner a reconnu qu'il s'attendait à des changements dans ce domaine. "Le nouveau président a mis l'accent sur ce point, et je pense qu'il y a une volonté de s'assurer que le directeur de course bénéficie d'un meilleur soutien", a déclaré le directeur de Red Bull Racing.

"Les outils dont nous [les écuries] disposons sont bien supérieurs à ceux de Michael et de son équipe. Donc, je pense que nous nous sommes beaucoup concentrés sur ce point pendant l'hiver. Je pense que vous verrez ce rôle mieux appuyé, ce qui permettra, je l'espère, de prendre des décisions plus facilement et plus rapidement. Je crois que nous devons également examiner les règles pour en simplifier certaines."

Christian Horner en interview lors des Autorsport Awards

Les équipes doivent se réunir la semaine prochaine lors de la Commission F1 pour des discussions cruciales avant que le Conseil Mondial du Sport Automobile ne donne son approbation finale à tout changement réglementaire avant la nouvelle saison en mars. Hamilton n'a toujours pas pris la parole publiquement au sujet de la fin de la saison 2021 à Abu Dhabi, mais il a publié un message sur les médias sociaux pour la première fois en presque deux mois au cours du week-end, écrivant : "J'étais parti. Maintenant je suis de retour !"

À la question de savoir si les répercussions d'Abu Dhabi ont assombri les célébrations et le succès de Verstappen et de Red Bull, Horner a répondu : "Pas vraiment, parce que les seuls à en parler, c'étaient vous ! Nous avons savouré cette victoire au championnat, et évidemment, nous nous concentrons maintenant sur 2022. 2021 est déjà de l'histoire ancienne, mais nous sommes excités par la saison à venir."

Red Bull dévoilera sa nouvelle voiture pour la saison 2022, la RB18, ce mercredi 9 février avant les premiers essais de pré-saison à Barcelone du 23 au 25 février.