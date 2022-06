Selon Horner, Mercedes doit blâmer son concept et non le règlement

Alors que le marsouinage, le talonnage et les rebonds étaient au centre de l'attention à Monaco et à Bakou, certains pilotes – George Russell en tête – ont exhorté la FIA à intervenir pour rendre les voitures plus sûres. Ainsi, il a été décidé avant le GP du Canada d'introduire plusieurs mesures pour forcer l'amélioration du comportement des monoplaces.

La Directive Technique de la FIA n'a toutefois pas été accueillie avec le plus grand des sourires à certains endroits du paddock puisqu'au cours d'une réunion entre directeurs d'équipe à Montréal, Toto Wolff a été accusé de pousser ses pilotes à exagérer les problèmes pour que la FIA modifie le règlement, ce qui avait fait sortir l'Autrichien de ses gonds.

Néanmoins, la colère de Wolff n'a pas suffi à effacer les doutes de Christian Horner. Le directeur de Red Bull reste convaincu que le nouveau Règlement Technique, qui pousse les équipes à durcir les suspensions et abaisser la hauteur de caisse pour rendre leur voiture plus performante, n'est pas à l'origine des problèmes de Mercedes. Selon lui, la marque à l'étoile a simplement pris une mauvaise direction dans le développement de sa F1.

"Le problème avec Mercedes est plus grave ou l'a certainement été plus que pour toute autre voiture avant [le GP Canada]", a répondu Horner lorsque Motorsport.com lui a demandé si le marsouinage était une question de sécurité ou politique. "Ça dépend certainement de l'équipe. C'est à elle de s'en occuper si ça ne touche pas les autres."

"Je sais qu'il a été dit que d'autres pilotes se sont plaints. Nos pilotes ne se sont jamais plaints du marsouinage. Ils ont dit que certains circuits auraient bien besoin d'un coup de balai, peut-être en resurfaçant certaines portions, mais nous n'avons jamais eu de problème avec les rebonds. Le problème, c'est qu'ils rendent leur voiture trop rigide. Je pense que leur concept est le problème, plutôt que le règlement."

Christian Horner

Horner a également reproché à la FIA le timing de son intervention, puisque la Directive Technique a été annoncée dans la semaine séparant les GP d'Azerbaïdjan et du Canada, alors que les équipes faisaient le voyage entre Bakou et Montréal. Et le Britannique a partagé les inquiétudes exprimées dans le paddock à la suite de la rapidité avec laquelle Mercedes a réagi à l'autorisation de l'installation d'un second renfort sur les voitures puisque la marque à l'étoile avait monté deux renforts en essais libres à Montréal.

"Il y a une procédure dans ces choses à introduire", a-t-il dit. "Ce qui est particulièrement décevant, c'est le second renfort. On doit en débattre au cours d'un forum technique et il règle ouvertement les problèmes d'une équipe, qui était la seule équipe avec [le second renfort au Canada], même avant la Directive Technique."

Les écuries et la FIA vont se réunir prochainement afin de trouver une solution au marsouinage sur le moyen terme, en déterminant les points réglementaires à faire évoluer pour la saison 2023. Horner ne cherche pas une solution drastique, selon lui les équipes réussiront d’elles-mêmes à dompter les rebonds d'ici le début du prochain championnat.

"Il y a certains des ingénieurs les plus brillants au monde [en F1] et les choses vont converger", a-t-il assuré. "Je doute que nous soyons là à parler des rebonds l'année prochaine, même si le règlement reste inchangé. Ces voitures sont encore relativement nouvelles, je pense qu'à mesure que les équipes développent leur voiture, on les verra probablement commencer à aborder certains de ces problèmes."

"On ne peut pas changer soudainement le Règlement Technique en plein milieu de la saison. Si une voiture est dangereuse, l'équipe ne devrait pas la faire rouler. Elle a ce choix. Ou si la FIA estime qu'une voiture est dangereuse, elle a toujours un drapeau noir à sa disposition."