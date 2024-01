Horner : "Si Pérez se débrouille bien, on voudra le garder pour 2025"

Soutien indéfectible de Sergio Pérez dans la tempête de l'automne dernier, Christian Horner n'entend pas en rajouter avant même le début de la saison 2024, alors que la pression sera très forte sur les épaules de son pilote. En fin de contrat à l'issue du prochain exercice, le Mexicain espère convaincre Red Bull de prolonger son contrat, un scénario dont doutent de nombreux observateurs.

Vainqueur de deux Grands Prix en 2023 au début de la saison, Sergio Pérez a ensuite subi une domination sans partage du triple Champion du monde Max Verstappen. Même s'il est parvenu à assurer la deuxième place au championnat pilotes, il a fait face à une remise en cause de plus en plus vive, dans un contexte où Daniel Ricciardo a fait son retour dans le giron Red Bull. Néanmoins, Christian Horner refuse de tirer trop vite des conclusions et attend de son pilote un rebond.

"Checo est un pilote très compétent, et être le coéquipier de Max est une tâche très difficile", insiste le directeur de l'écurie de Milton Keynes auprès de Sky Sports. "Je pense qu'il a fait preuve d'une véritable force mentale pour y faire face. Le point sur lequel il doit se concentrer, c'est le samedi, afin de s'assurer d'être en moyenne beaucoup plus proche de Max en qualifications. On a besoin qu'il parte de plus haut sur la grille, surtout si le plateau converge. On ne peut pas se permettre d'avoir beaucoup de voitures entre Max et lui."

Christian Horner ne le nie pas, "2024 est une année importante" pour le marché des transferts : "Beaucoup de contrats de pilotes arrivent à leur terme. On a de grands talents dans notre propre écurie. Bien sûr, la voiture est très attractive pour d'autres pilotes, qui veulent être dedans".

Une voiture "attractive" au point de faire l'objet de sollicitations par des pilotes qui n'appartiennent pas à la famille Red Bull ? "Il y a eu un peu de ça, mais il n'y a aucune garantie de quoi que ce soit", tempère le Britannique. "Checo est notre pilote. S'il se débrouille bien, on voudra le garder pour 2025, mais tout dépendra de ses performances par rapport à celles de son coéquipier."

Red Bull se méfie de McLaren et Ferrari

Red Bull s'attend à une concurrence plus forte en 2024.

Au sortir d'une année durant laquelle la RB19 a tout écrasé sur son passage, Red Bull s'attend à voir la concurrence se remobiliser et devenir plus homogène. Parmi les adversaires qu'il semble surveiller le plus, deux noms sortent du lot.

"McLaren a connu une excellente deuxième partie de saison", rappelle Christian Horner. "Il y a eu des fois où ils étaient notre concurrent le plus proche. Avec Lando [Norris] et Oscar [Piastri], qui a été un débutant très impressionnant, ils pourraient être à prendre en compte l'an prochain."

"Ferrari est une équipe différente, une équipe nationale. Il y a une pression qui vient avec, et la presse italienne est dure, elle scrute le moindre mouvement. Il y a tout simplement une énorme attente. Fred est quelqu'un de très compétent, un compétiteur, et Ferrari est un sacré animal en F1. Les attentes seront très élevées pour eux l'année prochaine."