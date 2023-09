Horner : "Pérez est sur la sellette en ce moment"

Décrivant en début de week-end "un problème de riche", Christian Horner et Red Bull ont donc définitivement tranché quant à la constitution du duo de pilotes chez AlphaTauri l'année prochaine : Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo confortés, Liam Lawson devra se montrer patient avec un rôle de réserviste.

Un choix assumé en dépit des belles performances du Néo-Zélandais depuis un mois, mais qui permettra aussi de disposer d'un pilote promis à un avenir en Grand Prix et maintenant inévitablement une forme de pression sur les titulaires. "Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour justifier qu'il mérite un volant à plein temps mais malheureusement, trois pour deux places, ça ne passe pas", a confié le directeur de Red Bull à Sky Sports.

La situation dans le clan Red Bull est désormais éclaircie pour 2024 avec un duo Max Verstappen-Sergio Pérez dans l'écurie de Milton Keynes lui aussi reconduit malgré les doutes entourant le pilote mexicain. Une incertitude que ne cache plus le patron de l'écurie autrichienne, décrivant factuellement un Pérez qui est inévitablement l'homme le plus en danger parmi tout ce petit monde.

"Chez Red Bull Racing, on veut les deux meilleurs pilotes disponibles", rappelle Christian Horner. "On a un contrat à long terme avec Max, Checo est en fin de contrat à l'issue de la saison 2024, donc on veut voir et explorer toutes les options. Checo est sur la sellette en ce moment, et il est évident qu'il voudra prolonger son contrat. On verra comment Daniel s'en sort, comment Yuki s'en sort, et on verra ce dont Liam est capable dans le rôle de pilote d'essais et de réserve."

Une fois que Daniel Ricciardo sera rétabli, que ce soit pour le Grand Prix du Qatar ou un peu plus tard, Liam Lawson devra donc à nouveau ronger son frein. Il n'existe plus qu'un baquet libre sur la grille 2024 puisque Logan Sargeant n'a pas été confirmé par Williams, mais cette option paraît peu probable selon Christian Horner.

"Il n'y a qu'un baquet disponible en Formule 1 en ce moment et il semble que ce soit chez Williams", observe-t-il. "Il serait peu probable qu'ils prennent un pilote pour un an. Il [Lawson] va se concentrer sur son rôle de pilote d'essais et de réserve, et faire autant de courses que possible en parallèle, et on a vu ce dont il était capable. Il a une opportunité ce week-end, c'est du 50-50 pour le Qatar. Il a fait ce qu'il fallait, il a saisi cette opportunité et je lui ai dit vendredi."