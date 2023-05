Horner : Verstappen aurait battu Pérez sur la même stratégie

Les deux pilotes Red Bull avaient la possibilité de choisir soit la stratégie mediums/durs, soit durs/mediums pour la course. Toutefois, en partant depuis la pole position, Sergio Pérez était quelque peu contraint de démarrer en mediums pour éviter d'être en danger face aux autres pilotes derrière lui dans les premiers tours. Disposant de plus de liberté, Max Verstappen a lui opté pour les durs.

En dépit du fait que Red Bull a affirmé que ses simulations donnaient à la stratégie choisie par Pérez un avantage de trois secondes sur la distance de course, le Mexicain a été nettement battu par son équipier en piste. Verstappen a en effet pu produire des temps au tour très performants en fin de vie de ses pneus durs, allant même parfois plus vite que Pérez.

Au moment de ressortir des stands après son arrêt, le double Champion du monde disposait de mediums frais dont il a vite tiré parti pour dépasser et oublier l'autre RB19. "C'est une grande victoire", s'est réjoui Christian Horner après la course. "Gagner en Amérique, ici, pour la deuxième fois, obtenir notre cinquième victoire [et] notre quatrième doublé de l'année, en particulier en partant premier et neuvième sur la grille, c'est une énorme performance."

"Checo s'est élancé sur les mediums, nous avons estimé que du point de vue de la simulation, la stratégie medium/dur était la plus rapide. C'est pourquoi il a choisi cette stratégie pour la course. Max, quant à lui, a préféré opter pour la stratégie alternative, en partant sur les durs, qui, du point de vue de la simulation, n'était pas aussi rapide, mais qui était plus avantageuse en cas de voiture de sécurité en fin de course."

Quand il lui a été demandé pourquoi avoir placé Verstappen sur cette stratégie si elle était plus lente, Horner a répondu : "La stratégie est évidemment discutée, tous les calculs sont effectués dans la nuit, et nous avons pesé le pour et le contre. Son équipe d'ingénieurs et Max étaient désireux de l'essayer aujourd'hui. J'étais heureux de la valider et de dire : 'Si c'est ce que vous voulez faire, alors d'accord'."

La seconde partie du relais en pneus durs, la clé de la course de Max Verstappen.

Horner a souligné que le rythme de Verstappen sur ses pneus durs usés avait été la clé de la victoire, en lui permettant d'être proche de Pérez à sa sortie des stands. "Checo a fait un excellent travail en réussissant le départ. Mais Max n'a jamais été à plus de 5,5 secondes de lui, même dans le trafic, et il a ensuite progressé efficacement."

"Et lors du premier relais, lorsque Checo est passé aux stands, je pense qu'il était à un peu plus d'une seconde, une seconde et demie derrière lui. Et ensuite, le véritable tournant de la course a été lorsque Checo est passé au stand au 20e tour, les 22 tours suivants de Max sur le pneu dur, parce qu'il s'agissait essentiellement d'une course contre le chronomètre."

"Et c'est sur les vieux pneus de 20 tours qu'il a été vraiment impressionnant en égalant les temps au tour, parfois même mieux, que Checo était capable de faire, et c'est là qu'il a gagné la course. Quand il est finalement passé aux stands à 12 tours de l'arrivée, pour chausser les pneus mediums, il était à moins d'une seconde et demie lorsqu'il a quitté la voie des stands."

"Et puis avec l'avantage d'adhérence qu'il avait, ils se sont évidemment battus avec acharnement, mais de façon correcte, mais le mal était déjà fait dans la partie centrale de la course."

Horner estime cependant qu'il n'y avait rien à faire face à Verstappen, qui se serait selon lui imposé même avec l'autre stratégie : "Je pense que s'il avait suivi l'autre stratégie, la performance aurait été très similaire aujourd'hui. Il était évidemment frustré après les qualifications, parce qu'il a commis une erreur et qu'il n'a pas eu l'occasion de la corriger. Et je crois qu'il était confiant avant la course, et qu'il voulait juste faire quelque chose de légèrement différent."

"Je pense que c'est le propre du sport, n'est-ce pas ?" a lancé Horner à propos de cette défaite de Pérez une semaine après la victoire de Bakou. "Il y a une semaine, il était sur un nuage. Mais je ne pense pas qu'il soit trop déçu. Il ramène tout de même 18 points. Je pense que personne n'aurait pu battre Max aujourd'hui."

