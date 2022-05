Horner préfère la lutte contre Ferrari à celle contre Mercedes

La saison dernière, la lutte entre Christian Horner et Toto Wolff, le patron de Mercedes, a parfois pris un aspect très personnel, les deux hommes se livrant à une guerre des mots en zone de presse. Mais bien que le concurrent soit désormais Ferrari, aucun signe d'animosité n'a été montré dans les coulisses ou dans les médias. Interrogé sur cette différence par rapport aux affrontements avec Wolff en 2021, Horner a répondu : "Eh bien, Mattia est un gars sympa. C'est juste une compétition différente."

"Mais vous faites déjà une croix sur Toto. Il a largement le temps de revenir dans la course. Mais je pense que nous sommes très concentrés sur nous-mêmes. Les neuf équipes sont nos concurrentes. Et je crois que l'année dernière, il se passait beaucoup de choses en dehors de la piste, ainsi que sur la piste, alors que cette saison, tout semble beaucoup plus focalisé sur ce qu'il se passe sur la piste. Et je pense que les courses ont été formidables entre Charles et Max."

"Les premières manches ont été épiques", a poursuivi Horner. "Et si ça continue comme ça tout au long de la saison, inévitablement, ça va déborder à un moment donné, car ça devient plus compétitif et les enjeux deviennent plus élevés dans la seconde moitié du championnat. Mais il est certain que ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est de la course très respectueuse, dure, mais juste. Et comme je l'ai dit, je pense que vous allez voir Mercedes se joindre à cette fête assez rapidement."

Max Verstappen et Charles Leclerc à Miami

Une autre différence clé dans la lutte pour le championnat cette saison est que Charles Leclerc et Max Verstappen semblent avoir une relation beaucoup plus amicale, ayant couru et lutté ardemment l'un contre l'autre depuis le karting. La saison dernière, des tensions entre le Néerlandais et son rival Hamilton ont éclaté à la suite d'accidents controversés lors des Grands Prix de Grande-Bretagne et d'Italie.

À Miami, Horner a déclaré que le niveau de respect affiché entre Leclerc et Verstappen était admirable. "Je pense que c'est tellement serré avec Ferrari, il y a eu de belles courses, et vous pouvez voir qu'il y a un grand respect entre Charles et Max", a-t-il partagé. "Ils prennent plaisir à courir l'un contre l'autre, vous pouvez le voir, et j'espérais ne pas avoir affaire à une autre année compétitive comme l'année dernière. Mais il semble que celle-ci pourrait bien aller jusqu'au bout également."