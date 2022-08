Red Bull affiche ses intentions en recrutant chez Mercedes

Via un investissement important, Red Bull s'est engagé à concevoir et à fabriquer ses propres unités de puissance pour la prochaine ère des moteurs de F1, débutant en 2026. Son nouveau département se chargeant de cet objectif, Red Bull Powertrains, est déjà opérationnel, et l'équipe basée à Milton Keynes a su convaincre des membres clés de Mercedes pour l'aider à mettre son plan à exécution.

Parmi ces recrutements, l'on trouve le nouveau directeur technique de Powertrains, Ben Hodgkinson, qui était auparavant responsable de l'ingénierie mécanique au sein du département moteur de Mercedes et employé du constructeur allemand depuis 20 ans. Et comme Motorsport.com l'a révélé il y a peu, Red Bull s'est également offert les services de Phil Prew, ingénieur en chef du département moteur de Mercedes et peut-être mieux connu pour avoir été l'ingénieur course de Lewis Hamilton au moment de son premier titre mondial, en 2008.

Selon les informations de Motorsport.com, Prew n'est pas la seule recrue de Red Bull ayant été arrachée à Mercedes récemment puisque Nigel McKinley, chef de l'équipe de simulation des thermofluides, serait attendu prochainement à Milton Keynes. Au sujet des dernières signatures de l'équipe autrichienne, en particulier celle de Prew, Christian Horner a estimé qu'elles ne faisaient qu'afficher les ambitions de Red Bull pour son futur moteur.

"Je suis ravi que Phil rejoigne l'équipe", a déclaré le directeur de l'équipe Red Bull. "Il a un palmarès phénoménal et il a été un élément clé des récents succès de Mercedes. C'est une autre déclaration d'intention sur [notre objectif] avec l'unité de puissance. Je pense que nous avons réuni une grande force et une grande profondeur au sein de l'entreprise. C'est fantastique de voir tout cela se mettre en place et prendre vie. Phil est l'un des rares recrutements clés récents qui vient s'ajouter au groupe de personnes très talentueuses que nous avons déjà réunies."

Red Bull ne devrait pas affronter seul le nouveau règlement moteur, puisque l'équipe est proche de la finalisation d'un accord avec Porsche, qui a reçu en avril le feu vert du groupe Volkswagen pour entrer en Formule 1, en compagnie d'Audi. Néanmoins, même si les premiers détails de ce futur partenariat ont déjà fuité, celui-ci devrait être officialisé prochainement, maintenant que la FIA a validé son prochain règlement.