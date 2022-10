Horner : L'avenir de Red Bull F1 pas impacté par la mort de Mateschitz

L'implication de Red Bull en Formule 1, et dans les sports mécaniques en général, est le fruit de la passion personnelle de Dietrich Mateschitz pour ces disciplines, ce qui a inévitablement amené à des interrogations sur la suite de l'aventure alors que l'Autrichien est décédé la semaine dernière à 78 ans. Même si la discipline a mis en place un plafond budgétaire qui a conduit à une rationalisation plus importante des dépenses, le fait de faire fonctionner deux écuries (Red Bull Racing et AlphaTauri) représente tout de même un investissement important.

Toutefois, selon Christian Horner, directeur de la structure basée à Milton Keynes, tout est en place pour que l'avenir soit assuré pour les deux équipes courant sous le pavillon du taureau rouge. Pour le Britannique, la mise en place, avec le soutien de Mateschitz, d'un département moteur en vue de la toute nouvelle réglementation 2026, est le signe clair que le regard de l'homme d'affaires autrichien étaient tournés loin vers le futur.

"Non, l'avenir est tracé", a déclaré Horner lorsqu'il lui a été demandé si des changements allaient suivre le décès de Mateschitz. "Il a mis en place une base très solide pour l'avenir. Red Bull deviendra en 2026 un constructeur d'unités de puissance, il s'agissait de la pièce manquante de notre puzzle, et il a eu la vision pour permettre que cela se produise. Et tout comme nous l'avons fait avec le châssis, nous allons adopter ce même esprit, son esprit, pour la future entreprise de moteurs."

Christian Horner en discussion avec Dietrich Mateschitz

"Il a défini cette vision, et il a été impliqué jusqu'à la semaine dernière. Il avait cette vision et a approuvé le plan pour Red Bull Powertrains, afin de préparer l'équipe pour l'avenir, pour le long terme. Et l'engagement qu'il a montré à cet égard, ainsi que ce qu'il nous a permis de créer à Milton Keynes, place Red Bull Racing dans une position très solide pour les nombreuses années à venir."

Aux États-Unis, Red Bull a conquis le cinquième titre mondial de son histoire, et son troisième championnat en deux saisons avec les deux sacres de Max Verstappen chez les pilotes. Alors qu'une nouvelle ère technique s'est ouverte en F1 en 2022, est-on en train d'assister à la naissance d'une domination ? "Vous ne pouvez pas faire de telles prédictions", a répondu Horner.

"Je veux dire, nous sommes face à des concurrents très coriaces. Nous avons connu une campagne merveilleuse cette année, nous avons désormais battu tous nos propres records en termes de victoires, et de doublés, par exemple. Et il reste encore trois courses à disputer. Mais vous savez, nous avons des voisins [de garage] très, très compétitifs, et je suis sûr qu'ils vont revenir en force l'année prochaine."