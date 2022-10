Horner : Red Bull pourrait perdre "une demi-seconde" avec sa sanction

Après avoir été reconnu coupable d'une infraction à la procédure du Règlement Financier de la Formule 1 et au plafond budgétaire, qui s'est traduite par plusieurs erreurs administratives et 2 millions d'euros de dépenses excédentaires, Red Bull a pu définitivement tourner la page de la saison 2021.

En effet, après plusieurs semaines de polémique, l'équipe autrichienne et la FIA se sont mises d'accord sur la signature d'un Accord d'acceptation d'infraction (ABA), qui inclut une sanction financière (7 millions de dollars d'amende) et une sanction sportive (réduction de 10% du temps de tests en soufflerie et en CFD en 2023).

Une conférence de presse a été organisée quelques heures après la publication du verdict de la FIA et Christian Horner a fait part de sa frustration concernant une pénalité excessive, selon lui. Le directeur d'équipe a ainsi estimé que la réduction du temps passé à la soufflerie et sur les ordinateurs aurait des conséquences clairement visibles sur le circuit.

"Il y a évidemment eu un débat sur la sanction et son envergure", a d'abord indiqué Horner. "Elle a été retardée en raison de la triste nouvelle au sujet de Dietrich Mateschitz le week-end dernier, mais a été conclue en début de semaine ; on nous a donné une pénalité conséquente, à la fois côté financier et côté sportif, avec les sept millions de dollars – c'est une somme énorme qui est payable sous 30 jours."

"Bien sûr, la partie la plus draconienne est la pénalité sportive, qui est une réduction de 10% de notre capacité à utiliser notre soufflerie et nos outils aérodynamiques. Aujourd'hui, j'ai entendu des gens dire que c'est une quantité négligeable. Je peux vous dire que c'est une quantité énorme. Cela représente entre un quart et une demi-seconde de temps au tour. Cela s'applique à partir de maintenant – cela a un impact direct sur la voiture de l'an prochain et sera en vigueur sur une période de douze mois."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

C'est donc avec un désavantage important que Red Bull aborde désormais la saison 2023, puisque les rivaux de l'équipe autrichienne bénéficieront de plus d'heures passées dans la soufflerie pour développer et peaufiner leurs machines. Selon Horner, ces mêmes équipes ont fait pression sur la FIA pour qu'elle applique une sanction sévère.

"En remportant le championnat des constructeurs, nous devenons évidemment victimes de notre propre succès. En plus de ces 10%, nous avons un handicap progressif de 5% par rapport au deuxième et au troisième", a-t-il ajouté.

"Cela donne un avantage à nos concurrents ; c'est pour ça qu'ils insistaient tellement pour une sanction draconienne. La FIA avait d'autres sanctions sportives à sa disposition, mais nos concurrents ont évidemment fait pression pour celle-ci car ils pensaient qu'elle allait nous faire le plus de mal. Mais je suis sûr que même s'ils mettaient le feu à notre soufflerie, ça ne suffirait pas."

Ayant longtemps clamé l'innocence de Red Bull, Horner a tenu à expliquer que l'écurie n'avait obtenu aucun avantage en termes de performance en dépassant le plafond budgétaire en 2021. La FIA a elle-même reconnu que l'infraction au plafond budgétaire n'aurait été que d'un demi-million d'euros, soit un excès de 0,37%, si Red Bull avait correctement abordé une question fiscale.

"Je maintiens la déclaration selon laquelle il n'y a eu aucun bénéfice, car nous estimons avoir des circonstances atténuantes", a affirmé Horner. "Si nous l'avons dépassé parce que nous avons payé des congés maladie, si nous l'avons dépassé parce que nous avons payé des gens que nous croyions être hors du plafond au niveau des coûts de la restauration, pas un centime n'a été dépensé pour la performance du véhicule. Pas un centime n'a été dépensé pour la performance de la voiture. Et je suis stupéfait qu'aucune autre écurie ne se soit retrouvée dans cette position, mais tant mieux pour ces huit-là qu'elles aient parfaitement respecté le règlement."

"Je dirais qu'il y a des leçons à tirer. Avons-nous vu de la performance en piste [grâce à cette infraction] ? Non. Y a-t-il des choses que nous pourrions mieux faire au niveau de la comptabilité ? Bien sûr, des leçons ont été tirées. Mais pas seulement de notre côté : de tous les côtés, je pense."