Horner : Le succès de Red Bull en 2022 "fait mal" à la concurrence

Red Bull a remporté 17 des 22 Grands Prix de la saison 2022 de Formule 1, première saison depuis 2013 au terme de laquelle l'écurie s'est adjugée les deux titres mondiaux. Max Verstappen est monté 15 fois sur la plus haute marche du podium, dans une campagne où il a conquis sa seconde couronne après celle bien plus disputée de 2021, signant au passage un nouveau record absolu de victoires en une année.

La saison avait pourtant mal commencé avec un double abandon lors de la manche inaugurale de Bahreïn, puis un autre problème technique terminal pour Verstappen lors du GP d'Australie. Le Néerlandais accusait alors 46 points de retard sur Charles Leclerc, mais la suite de la saison l'a vu rapidement revenir puis dépasser le Monégasque alors que le rapport de force entre Red Bull et Ferrari semblait plutôt équilibré. En seconde partie d'année, toutefois, il s'est échappé, profitant des progrès continus de la RB18, pour glaner le championnat dès le GP du Japon, à quatre courses du terme.

Pour Christian Horner, alors que son écurie reste sur 11 victoires lors des 12 dernières manches de la saison, cette situation est de nature à nourrir plus encore les ambitions de la concurrence : "Quand vous gagnez 17 Grands Prix et accomplissez ce que nous avons accompli, vous pouvez comprendre que cela fasse mal à nos adversaires", a lancé le directeur de Red Bull Racing.

"Je suis sûr qu'ils seront encore plus motivés pour se positionner en tant que challenger l'année prochaine. Ce sont [Mercedes et Ferrari] deux équipes d'une telle qualité que rien ne peut être considéré comme acquis en 2023."

La campagne 2022 n'a toutefois pas été sans heurts puisque l'équipe a été sanctionnée pour son dépassement du plafond budgétaire 2021 et la fin de saison a été marquée par des tensions en interne entre Sergio Pérez et Verstappen. Interrogé sur les leçons que Red Bull pouvait tirer de cette année et de ces polémiques, Horner a répondu : "Vous apprenez toujours, et d'autres auront des problèmes à un moment donné."

"Plus vous vous élevez, plus les couteaux sont aiguisés. Nous en avons fait l'expérience cette année. Et le moyen le plus rapide de devenir impopulaire dans ce paddock est de gagner et de gagner constamment. Nous sommes la filiale d'une boisson énergisante qui court contre des constructeurs et des marques historiques. Et bien sûr, cela ne convient pas à certains de nos concurrents."