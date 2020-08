Horner surpris que personne n'ait tenté la stratégie de Verstappen

Max Verstappen a été le seul pilote du top 10 à s'élancer en pneus durs, et il a converti cela en victoire surprise avec une performance brillante qui l'a vu réaliser un long premier relais. Il a finalement pu s'arrêter et ressortir juste derrière Valtteri Bottas, qu'il a ensuite dépassé en quelques virages. Il a pris les commandes pour la dernière fois quand Lewis Hamilton a effectué son second arrêt après un deuxième relais étendu.

"C'était une performance extraordinaire aujourd'hui", a déclaré Christian Horner à Sky Sports F1. "Je veux dire, le rythme de la course était au-delà de nos attentes. Nous avons débuté avec cette sorte de stratégie inversée, et Max était sur la retenue en début de course. Et le rythme de la voiture, c'était juste trop facile aujourd'hui. Et même après l'arrêt de Mercedes et le passage à des nouveaux pneus durs, nous avons pu nous échapper et, à ce stade, on pensait vraiment que c'était gagné."

Interrogé sur le fait que Verstappen a indiqué rapidement durant la course qu'il voulait attaquer et pas piloter comme "une grand-mère", Horner a répondu : "Sa grand-mère doit aller très vite ! Nous les avons juste couverts aujourd'hui. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre de cette course."

"La voiture fonctionnait de façon fantastique, avec Alex [Albon] aussi, et le rythme était là. Et ensuite nous avons changé notre stratégie, nous allions passer les durs mais nous avons changé pour les mediums au milieu pour nous débarrasser de ces pneus, donc nous étions essentiellement sur la même stratégie que le pilote Mercedes [Bottas], et nous avons pu les contenir. Et, qu'importe ce qu'ils faisaient, Max pouvait répondre, donc c'était fantastique."

Le medium "semblait vraiment fragile"

Horner a reconnu que Red Bull avait été surpris de voir que d'autres pilotes n'essayaient pas de se qualifier en pneus durs ce samedi. "Ce dont il faut se rappeler, c'est que les composés étaient un cran plus tendres ce week-end. Donc ce qui était le pneu rouge, le tendre du week-end dernier, était le medium ce week-end, et pour nous ça semblait vraiment fragile."

"Donc nous avons pensé que nous pouvions réussir à faire un tour en qualifications, et c'était vraiment serré hier, en roulant à nouveau avec le pneu dur ; nous avons été surpris d'être les seuls à utiliser ce pneu."

Il a également reconnu que les pressions pneumatiques plus hautes imposées ce week-end par Pirelli avaient sans doute été moins favorables à Mercedes. "Ça pourrait bien être le cas, je veux dire : vous pouvez voir qu'ils ont beaucoup d'appui sur cette voiture, des ailerons plus braqués que ce que nous avons et ils ont cloqué leurs pneus en cinq tours après ce premier arrêt."

"Et Max était encore très, très relax à ce moment là, donc il y a beaucoup de choses à comprendre de notre côté. Mais vous savez, c'est une victoire, lors de la course du 70e Anniversaire, ici à Silverstone, c'est incroyable."

Interrogé sur la perspective d'une lutte pour le championnat, Horner a déclaré : "[Mercedes] est un adversaire redoutable. Mais, vous savez, nous avons réalisé une très bonne performance aujourd'hui. Nous les avons battus à la loyale, nous les avons battus sur le rythme et sur la stratégie. Et je pense que nous allons retirer beaucoup de confiance de ce week-end de course."

