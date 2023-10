Horner réitère le soutien sans faille de Red Bull à Pérez

Si Max Verstappen a de nouveau dominé la concurrence pour s'imposer au Grand Prix de Mexico, Christian Horner a néanmoins reconnu vivre "des émotions contrastées" après avoir vu Sergio Pérez abandonner son épreuve à domicile au bout d'un tour seulement. Profitant d'une aspiration folle après le départ, le Mexicain a tenté de faire l'extérieur au premier virage mais s'est accroché avec Charles Leclerc et a dû abandonner en raison de trop nombreux dégâts.

"Je suis absolument dégoûté pour Checo de le voir dehors au premier virage", regrette le directeur de Red Bull. "Il a probablement pris son meilleur départ de la saison, il a pris l'aspiration de trois voitures devant lui et il est arrivé avec une énorme survitesse. On ne peut pas lui reprocher, pour son Grand Prix à domicile, d'essayer de prendre la tête. Je pense que c'est un incident de course parce qu'à trois ça ne passe pas, et Charles n'a pas pu s'en sortir et a freiné tard. On a pu voir sur les images que Charles était un peu dans un sandwich Red Bull."

Après avoir pris le temps de reprendre ses esprits avant de s'adresser à la presse, Sergio Pérez est revenu saluer une dernière fois son public avant la fin de la course, dimanche, et a aussi reçu sur le muret des stands une franche accolade de son patron.

"C'est un moment difficile pour lui", confirme Christian Horner. "C'est devant son public et il était très ému. Je lui ai simplement dit : 'La prochaine course est dans une semaine. Tu essaies de prendre la tête pour ta course à domicile, et tu ne serais pas un pilote de course si tu ne le faisais pas'."

"C'est un dur à cuire, et c'est pour ça qu'il est dans la voiture, parce que mentalement, il a toujours été capable de rebondir. Il se remet en question et en fait une source de motivation. Il y a une course sprint au Brésil. Las Vegas est un circuit urbain et il a toujours bien couru dans ces conditions. Et à Abu Dhabi, il a toujours été compétitif. Il aura le soutien total de l'équipe pour essayer de réaliser quelque chose que l'on n'a jamais fait auparavant."

Notre intention est qu'il soit dans la voiture en 2024.

Car ce que n'a jamais accompli Red Bull, c'est un doublé au championnat pilotes. Après son abandon à Mexico, Sergio Pérez est toujours deuxième du classement mais voit Lewis Hamilton revenir à seulement 20 points. Christian Horner répète ce qu'il ne cesse de marteler depuis plusieurs jours : cette deuxième place n'est pas une condition pour que le pilote mexicain conserve son baquet en 2024.

"Ce n'est pas aussi binaire que ça", tranche le Britannique. "Il faut analyser les circonstances, et avec Checo on a un accord pour l'année prochaine. Et notre intention est qu'il soit dans la voiture en 2024. On lui apportera tout le soutien possible pour qu'il termine deuxième, mais il n'y a pas de condition sine qua non qui dit que s'il n'est pas deuxième, il est dehors."

"Il a trois Grands Prix pour convertir cette deuxième place", conclut-il. "Il y a 20 points d'écart entre Lewis et lui. Il a eu de la malchance, il a eu des problèmes, mais on croit toujours qu'il peut y arriver d'ici la fin de l'année."

Propos recueillis par Adam Cooper et Filip Cleeren