Horner ne ferme pas la porte à un retour de Gasly

Pierre Gasly est parmi les pilotes les plus en vue en Formule 1. Le Français a crevé l'écran l'année dernière en remportant, un an après une rétrogradation cuisante de Red Bull vers Toro Rosso (futur AlphaTauri), le Grand Prix d'Italie. Mais plus encore que ce coup d'éclat permis par une grande réussite ce jour de septembre 2020, c'est la régularité de ses performances aussi bien en qualifications qu'en course depuis deux ans dans une écurie aux moyens modestes qui est saluée.

Toutefois, comme souvent au sein de la filière Red Bull, l'échec de sa demi-campagne dans un baquet du vaisseau amiral de la flotte gonflée à la taurine semble teinter de négatif sa légitime candidature à un retour du côté de Milton Keynes. Si bien qu'après un autre échec, celui d'Alex Albon l'an passé, la firme autrichienne a pour la première fois depuis une douzaine d'années fait appel à un pilote extérieur à sa filière, en la personne de Sergio Pérez, pour faire équipe avec Max Verstappen.

Il y a quelques semaines, sans surprise malgré des résultats pas tout à fait à la hauteur des attentes, le Mexicain a été reconduit pour 2022 chez Red Bull Racing. Un choix qui a frustré Gasly qui estime ne pas être "récompensé" pour ses bonnes performances chez AlphaTauri.

De là à dire qu'un retour est désormais impossible ? Pas selon Christian Horner : "Je n'exclurai jamais rien. Il pilote à un très bon niveau. Il est encore très jeune, il fait du bon travail. Pour 2023, nous avons plusieurs options disponibles, donc quand vous êtes dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est exactement ce que nous voulons."

"Pierre Gasly a fait un travail phénoménal avec AlphaTauri ces deux dernières saisons, et leurs aspirations continuent de croître, donc c'est une bonne chose qu'il conserve le volant de leader là-bas. Il reste un pilote Red Bull Racing prêté à AlphaTauri."

La question du fonctionnement de la filière finira d'autant plus par se poser que les deux écuries du géant de la boisson énergisante ne suffisent désormais manifestement plus à placer tous les pilotes que Red Bull souhaite voir évoluer en Formule 1, comme le démontre l'arrivée d'Alex Albon chez Williams l'année prochaine alors que Yuki Tsunoda conserve son baquet chez AlphaTauri en dépit d'un exercice 2021 pour le moment décevant.

"Nous avons ce groupe de jeunes talents qui arrivent", a déclaré Horner sur le sujet. "Nous avons Liam Lawson et Jüri Vips en F2, nous avons Dennis Hauger en tête en F3 et un jeune Américain très prometteur, Jak Crawford. Il y a donc de la force et de la profondeur dans le programme junior."