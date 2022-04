La F1 devrait revoir la position de la ligne DRS, selon Horner

C'était déjà le cas au Grand Prix de Bahreïn la semaine précédente, Max Verstappen et Charles Leclerc se sont livré un superbe duel en Arabie saoudite. Alors que le Champion du monde en titre était à la poursuite du Monégasque, ce dernier a rapidement réalisé que l'effet du DRS dans les longues lignes droites du circuit de Djeddah faisait de lui une proie facile. Leclerc a alors joué à un jeu d'échecs grandeur nature en relâchant l'accélérateur bien avant le dernier virage, de sorte à laisser Verstappen couper la ligne de détection du DRS en premier.

En pilotant ainsi, Leclerc perdait certes la première place au dernier virage mais cela lui permettait notamment de bénéficier du DRS pour la ligne droite suivante et de repasser devant son rival sans trop d'effort. Mais la tactique du pilote Ferrari a rapidement atteint ses limites puisque Verstappen a lui aussi décidé de ralentir à l'entrée du dernier virage, résultant en une situation grotesque où personne ne voulait hériter de la première place.

On ne peut pas dire que ce duel n'a pas diverti. Cependant, d'aucuns se demandent si la F1 devrait intervenir pour mettre un terme à cette manière de piloter. Même si son pilote a fini par triompher de Leclerc, Christian Horner a reconnu que la position des lignes de détection devrait être repensée.

"Le DRS est si puissant que l'on pouvait voir que les pilotes jouaient au chat et à la souris [quand] ils freinaient au point d'accélérer en entrée de virage", a confié le directeur de Red Bull Racing à Motorsport.com. "Je pense que nous devrions peut-être revoir la position de la zone de détection du DRS pour les années à venir. Nous voulons clairement éviter de nous retrouver dans cette situation."

En outre, Horner a estimé que la lutte entre Verstappen et Leclerc dans les rues de Djeddah confirmait que le nouveau Règlement Technique avait atteint son objectif, à savoir permettre aux pilotes de se suivre de plus près, même si certains pilotes ont suggéré que les dépassements resteraient impossibles sans l'aide du DRS.

"Je pense que la chose la plus encourageante avec ces règles, c'est que nous avons vu Charles et Max se dépasser une dizaine de fois lors des deux dernières courses", a-t-il ajouté. "Nous n'avons pas vu ça ces dernières saisons. C'était une belle course, une nouvelle course fantastique entre [Red Bull et Ferrari]. Sur un échantillon de deux [Grands Prix], il faut dire que l'on a coché une grosse case avec la possibilité de se suivre de près et de rouler roue contre roue. C'était exceptionnel."

Propos recueillis par Jonathan Noble