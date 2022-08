Horner : Ricciardo n'est plus le pilote qu'il était chez Red Bull

Bien qu'il ait offert à McLaren sa première victoire en Formule 1 depuis 2012, Daniel Ricciardo n'est pas parvenu à faire son trou à Woking. En manque de vitesse au volant des machines orange et régulièrement devancé par son coéquipier Lando Norris, Ricciardo a été si peu compétitif depuis son arrivée chez McLaren que l'association entre les deux parties prendra fin à l'issue de la saison en cours, malgré la signature d'un contrat de trois ans en 2021.

Une situation d'autant plus préoccupante que les récentes performances du pilote tranchent nettement avec celles qu'il a pu produire lorsqu'il évoluait chez Red Bull. Pour rappel, entre 2014 et 2018, l'Australien a décroché sept victoires et 29 podiums avec l'équipe autrichienne, tout en terminant deux fois troisième du championnat.

Interrogé sur la situation de son ancien poulain, Christian Horner a estimé que le Daniel Ricciardo d'aujourd'hui était bien différent du Daniel Ricciardo ayant revêtu la combinaison bleue. "Je ne le vois pas comme le même pilote qui était avec nous", a expliqué le directeur de Red Bull Racing sur Sky Sports. "C'est l'un des meilleurs [pilotes]. Il a clairement cette capacité. J'espère qu'il trouvera une place en Formule 1, j'espère qu'il retrouvera son mojo."

"Si l'on se rappelle certaines des courses qu'il a faites pour nous, [comme] la victoire au Grand Prix de Monaco avec 50% de la puissance [en 2018], il a signé des performances incroyables. Il faut se rappeler de la manière dont il a répondu présent lorsqu'il était aux côtés de Seb [Vettel], en rejoignant l'équipe, de la manière dont il était proche de Max [Verstappen] aussi. Donc, évidemment, c'est difficile pour lui mais j'espère vraiment qu'il trouvera quelque chose pour l'avenir."

Les rares étincelles faites par Daniel Ricciardo à bord de la McLaren MCL36.

À ce jour, Daniel Ricciardo est le dernier pilote à avoir battu Max Verstappen au championnat, en 2017. La collaboration entre les deux hommes, qui a duré trois saisons, a été fructueuse (neuf victoires et 41 podiums), et Horner a estimé qu'il était difficile à l'époque de les départager.

"Nous avons vu à quel point ces gars étaient proches", a déclaré Horner. "Max a évolué depuis que Daniel a quitté l'équipe. Mais dans un bon jour, Daniel était au même niveau. Il a réalisé des performances incroyables et nous étions tristes de le voir quitter l'équipe."

"Sa confiance en lui a été sapée. Nous avions l'habitude de le voir sur les podiums en train de faire des shoeys, de faire l'andouille avec son grand sourire. Tout ça, nous ne le voyons plus. J'espère pour lui qu'il trouvera une opportunité pour poursuivre sa carrière, parce que je pense qu'il vaudrait mieux que la Formule 1 l'ait dans son championnat que le contraire."

Affaire Piastri : "Il doit y avoir une part de loyauté", selon Horner

Une place est désormais vacante chez McLaren mais celle-ci semble être destinée à Oscar Piastri. Le Conseil de Reconnaissance des Contrats de la FIA (CRB) doit encore trancher, car l'Australien, membre de l'académie Alpine depuis plusieurs années, a été titularisé par l'équipe française pour 2023, en remplacement de Fernando Alonso.

La situation intrigue le paddock, et Christian Horner ne fait pas exception. Le Britannique a néanmoins tenu à rappeler qu'en raison de l'investissement réalisé par Alpine au début de sa carrière, Piastri aurait dû se montrer loyal envers la structure française.

"Je pense que si Renault et Alpine ont investi dans sa carrière junior, c'est parce que l'on investit dans la jeunesse en pensant à l'avenir, et il doit y avoir une part de loyauté dans tout ça", a déclaré Horner. "Évidemment, je ne comprends pas ce qui se passe sur le plan contractuel mais le fait que [Piastri] soit en mesure de penser qu'il n'est pas obligé de piloter pour Alpine l'année prochaine montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas."

"J'espère que ça va s'arranger. C'est un autre jeune talent. Il a piloté pour l'équipe Arden en Formule 4, en Formule Renault, donc je le connais assez bien [Horner a fondé la structure, ndlr]. C'est un grand talent qui devrait être sur la grille. Il y a probablement un peu plus de bazar concernant ses débuts [en F1] qu'il ne devrait."