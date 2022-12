Ricciardo a fait un choix "stupide" en quittant Red Bull, selon Horner

Au terme de la saison 2022 de Formule 1, la dernière pour Daniel Ricciardo chez McLaren, son retour chez Red Bull en tant que réserviste a été officialisé. Quatre ans après, l'Australien va de nouveau fouler le sol de Milton Keynes et arborer les couleurs du constructeur autrichien, dont le visage a bien changé depuis son départ fin 2018.

À l'époque, Max Verstappen ne régnait pas encore en maître sur la F1 et son écurie, mais il gagnait clairement en influence et progressait à pas de géant. De son côté, Red Bull terminait sa houleuse relation avec Renault et s'apprêtait à faire le grand saut vers Honda, après une année plutôt rassurante de collaboration via Toro Rosso. Dans ce contexte, et celui de l'épisode de l'accrochage de Bakou, Ricciardo avait fait le choix de quitter le navire à la mi-saison, en s'engageant avec Renault.

Bien entendu, quatre ans et demi après cette décision, la réalité froide des chiffres est douloureuse : quand Red Bull a accumulé 33 succès et trois titres mondiaux entre 2019 et 2022, Ricciardo n'a connu qu'une victoire, après avoir connu un passage correct mais peu fructueux chez Renault et vécu une aventure McLaren pénible dans laquelle il n'a jamais paru capable de montrer les qualités mises en avant lors de ses années avec le taureau rouge. Et d'aucuns voient dans le retour en tant que réserviste, donc plutôt dans les coulisses, un aveu d'échec.

Une position que Christian Horner accompagne en partie, estimant que le vainqueur de huit Grands Prix en F1 s'était sans doute perdu au moment de quitter la structure qu'il dirige : "Daniel nous avait rejoint à l'adolescence et il a grandi au sein de l'équipe", peut-on lire dans des propos rapportés par le Daily Mirror. "Il a connu du succès avec nous, puis il a fait quelque chose de stupide en allant piloter pour quelques autres équipes, et ça n'a jamais vraiment marché."

"Mais Daniel a une super personnalité et est un sacré personnage. Nous avons estimé qu'il était bon de le faire revenir dans l'équipe ; et bien sûr, sur le plan promotionnel, il a le plus grand sourire de la Formule 1. De son côté, il va pouvoir recommencer à s'amuser et redécouvrir le plaisir d'être un pilote de F1, plutôt que le stress qu'il a connu ces deux dernières années."